LEX Blackrose revoluciona la ciberseguridad con inteligencia artificial y prevención proactiva

Las amenazas para las empresas conectadas a internet no paran de crecer y sofisticarse. La empresa de base tecnológica LEX Program reconocida internacionalmente y premiada por Incibe Cybersecurity Ventures ha desarrollado una plataforma de IA de Inteligencia de Amenazas con más de 70 módulos integrados que permite no solo conocer las debilidades y vulnerabilidades, sino cómo pueden ser combinadas para diseñar vectores de ataque, de tal forma que se prepare la autodefensa por expertos, conociendo como están utilizando la inteligencia artificial los cibercriminales.

En ese sentido, LEX Blackrose es la solución para las empresas y organizaciones que permite prevenir el ransomware, el phishing, los ataques de intermediario y ataques DDos. Además, contiene un módulo de búsqueda de leaks en la darkweb y darknet.

¿Qué hace único a LEX Blackrose? A LEX Blackrose lo distinguen diversas características, entre las que se encuentran la detección automática de amenazas: la IA que utiliza es capaz de analizar constantemente su infraestructura para identificar vulnerabilidades y riesgos potenciales.

La firma también destaca con el análisis preciso de datos: LEX Blackrose examina DNS, IPs, enrutadores y bases de datos para localizar debilidades con precisión. Y resalta con la supervisión continua: la empresa monitorea el perímetro de ciberseguridad de forma ininterrumpida, otorgando tranquilidad y protección constante.

LEX Blackrose se caracteriza además por la inteligencia de amenazas, ya que posibilita acceder a bases de datos públicas y privadas para mantenerse informado sobre las últimas amenazas; y por las recomendaciones personalizadas: su IA genera posibles vectores de ataque, y una vez conocidos diseña las estrategias de mitigación de riesgos adaptadas a las necesidades específicas de la organización.

El éxito de la presentación en ENISE La presentación de LEX Blackrose en ENISE (Encuentro Internacional de Seguridad de la Información) fue un éxito destacando por su tecnología avanzada al aplicar la potencia de la inteligencia artificial a la ciberseguridad, el enfoque proactivo y preventivo, la personalización por url, dominio, Ip y empresa, y la monitorización por un equipo de ciberinteligencia que analiza los resultados de la IA para garantizar su precisión y relevancia.

En definitiva, no es necesario esperar a ser víctima de un ataque, ya que existen alternativas tecnológicas eficaces como LEX Blackrose que pueden proteger cualquier negocio.