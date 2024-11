GDS Modellica analiza cómo los robots pueden transformar el futuro de la financiación crediticia

La revolución crediticia está en marcha: el futuro de la financiación está a un clic de distancia. "Descubra qué puede hacer un robot por sus finanzas. Transforma tu sueño en realidad. Los robots asumen la financiación crediticia con una negociación disruptiva eficiente, automática y accesible, que ahorra en tiempo y costo a la vez que flexible, y eficientes". Informa EKMB ¿Quién no necesita, o ha necesitado alguna vez en su vida, un préstamo? Cuantas veces se ha oído que se ha solicitado un préstamo a un banco y la respuesta ha sido que su historial crediticio no es lo suficientemente sólido o sus ingresos son demasiado irregulares o escasos como para cumplir los requisitos.

Tras años de trabajo en diferentes lugares y aprender a pulso los secretos de su profesión, llegó el momento de dar el paso. Siempre había soñado con tener su propio negocio. Tenía un plan listo, las ideas claras y alta motivación, pero le faltaba algo crucial: el dinero para empezar. Y lo peor, mala experiencia, cierta frustración y ocaso de su proyecto tras haber solicitado varias veces un préstamo y declinárselo porque su historial crediticio no era lo suficientemente sólido como para cumplir con los requisitos. Un día, en un programa de radio, escuchó a una persona que había solicitado un crédito robotizado y lo obtuvo sin complicaciones ni dilaciones. La información le intrigó. Sabía que existía esa posibilidad, pero nunca se planteó tal opción al considerar que iba a ser otro rechazo más. Motivada por la curiosidad, la joven decidió probar. No tenía nada que perder. Muy escéptica, al principio, pero esta sensación cambió por completo al comprobar cómo un asistente virtual le facilitaba sin titubeos diferentes opciones de créditos disponibles, en función de sus ingresos y gastos. Lo mejor fue constatar que no era una oferta estándar.

No se trataba solo del crédito, sino de la confianza recibida para dar el primer paso hacia su sueño. Con solo unos clics, pudo elegir una cuota que le permitía vivir con tranquilidad y en un plazo adecuado. Aceptó el crédito y fue aprobado en cuestión de minutos. Sin papeles, sin tener que trasladarse al banco, y sin tantas trabas burocráticas y trámites farragosos e interminables. Nunca imaginó tener un crédito que se adaptara a su situación, sin presiones y sin sorpresas, y así cumplir su sueño y proyecto de vida. La joven nunca imaginó que un robot comprendiera su situación con tanta precisión. Este es un ejemplo cotidiano y claro de eficacia, flexibilidad e inclusión de la robotización de créditos con el que cualquiera se siente identificado.

La gestión automatizada y asistencia robotizada, en las finanzas, se afianzan. Los robots, afirma Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, "forman parte de las soluciones en innovación de la banca digital al ofrecer un mejor servicio al cliente con menor coste". Las ventajas en la robotización de los créditos son indudables. Entre ellas, según GDS Modellica destacan:

Personalización del crédito: cada cliente recibe una propuesta a hecha a medida con tasa de interés, plazos y condiciones que se ajustan automáticamente.

Automatización del proceso de aprobación y negociación: el sistema evalúa y genera respuesta inmediata, agilizándose el proceso de aprobación y evitando tiempos de espera.

Capacidad de negociación en tiempo real: capacidad de ver y negociar opciones de crédito en tiempo real, realizar simulaciones adaptativas.

Seguimiento y ajuste automático de condiciones: después de la aprobación es posible monitorear y ajustar las condiciones del crédito de manera automática si cambian las circunstancias del cliente.

Mayor transparencia y reducción de costes operativos.

Criterios más precisos: se reduce la posibilidad de errores humanos en la revisión y negociación de condiciones de crédito.

Mejor experiencia del cliente: negociar un crédito de forma personalizada y automática mejora la relación entre usuario y entidad.

Análisis predictivo: anticipar el comportamiento de pago del cliente, permite ofrecer condiciones atractivas y alineadas a la realidad financiera.

Créditos más democráticos e inclusivos: acceso al proceso de solicitud y negociación de créditos desde cualquier dispositivo y, en pocos clics.

Cumplimiento regulatorio y transparencia en las decisiones: cuestiones que generan mayor confianza y lealtad. "¿Y tú, tienes un sueño en mente? ¿Necesitas un crédito? Consulta las opciones de crédito hoy. No lo pospongas. Descubre de primera mano, de forma inmediata y con pocos clics, lo que los robots financieros pueden hacer materia de créditos". En GDS Modellica, de GDS Link, manifiesta García Rouco, "hacemos realidad cualquier sueño al proporcionar al prestatario actual, experiencias de solicitud de préstamos digitales instantáneas apostando e impulsando la automatización de las decisiones de crédito y la reducción de los costos de adquisición de clientes potenciales".

GDS Modellica ha sido, y es, un socio de confianza de miles de instituciones crediticias y diversas organizaciones en todo el mundo. La misión, como afirma su director general, "es brindar a los prestamistas un software sólido, análisis avanzados y consultoría para impulsar el crecimiento y, al mismo tiempo, gestionar eficazmente el riesgo y potenciar las decisiones financieras".

GDS MODELLICA

GDS Modellica, es una empresa de GDS LINK, que provee de tecnología-analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente, generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 17 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.