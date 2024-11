Tort, la franquicia de tortillerías más viral del 2024, da un salto más en su exitosa expansión

Reconocida por su éxito en redes y su innovador modelo de negocio, Tort acelera su expansión y se posiciona como líder de la restauración rápida en las principales ciudades españolas En un mercado cada vez más competitivo, Tort está causando furor con su propuesta única de tortiburgers y tortillas de patatas reinventadas. Esta franquicia no solo ha conquistado a miles de clientes, sino que está posicionándose como una de las opciones más atractivas para inversores y emprendedores que buscan entrar en el sector de la restauración rápida con un negocio sin complicaciones.

En un breve espacio de tiempo, Tort ha pasado de ser una de las startups más virales gracias a su receta estrella: la tortiburger, a convertirse en un modelo de franquicia simplificado, rentable y rompedor.

La única franquicia de tortillas: mínima inversión y alta rentabilidad

Lo que hace que la franquicia Tort sea una oportunidad única es su ajustada inversión y rápido retorno de la misma. Su modelo de negocio está diseñado para ser replicable, accesible y escalable, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para inversores experimentados como para aquellos que se inician en el mundo de las franquicias.

Según Pol González, fundador de Tort: "Hemos creado una franquicia gastronómica única, atractiva y con una propuesta de valor diferencial. Tort es un negocio fácil de gestionar, con una baja inversión inicial y un potencial de crecimiento espectacular. Estamos convencidos de que nuestra marca es una gran oportunidad en el sector de la restauración rápida".

Con locales de 60 m² y un proceso de elaboración ágil, Tort se adapta a las tendencias actuales, destacando en plataformas como Glovo y Uber Eats. Su modelo híbrido (delivery y take away) permite operar en espacios pequeños, optimizando costes y maximizando la rentabilidad.

La expansión imparable de Tort en franquicia

Tras consolidarse como una de las empresas más innovadoras del sector restauración, el objetivo de Tort es claro: estar situando en las principales ciudades españolas en los próximos 5 años. Este ambicioso plan de crecimiento ha atraído la atención de inversores que buscan entrar en el mundo de las franquicias con una marca sólida y en pleno auge.

El equipo responsable de su expansión en franquicia, Tormo Franquicias Consulting, resalta que: "Tort es uno de los conceptos más innovadores que hemos visto en el mercado. No solo se trata de un producto delicioso, sino de un negocio fácil de gestionar y con buen rendimiento económico. Estamos emocionados de ayudar a Tort a crecer y consolidarse como una marca referente en el sector de la restauración y de la franquicia".

El éxito de Tort en medios digitales: sus claves de crecimiento

Además de su producto diferencial y modelo empresarial optimizado, Tort ha reforzado su éxito a través de una estrategia de marketing digital que ha logrado captar la atención de miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, creando una comunidad activa y leal. Sus publicaciones virales, llenas de contenido visual atractivo y recetas innovadoras, han impulsado la demanda de su producto y han colocado a Tort en el radar de los inversores que buscan una marca con gran presencia en redes sociales.

La franquicia Tort

La franquicia Tort es una de las opciones más atractivas para perfiles autoempleo que buscan una inversión accesible o grupos inversores que quieren incorporar a sus carteras de inversión un proyecto con alto potencial de rentabilidad. Con un modelo de negocio que se adapta a las tendencias actuales y una fase de lanzamiento al mercado que ha sido todo un éxito, Tort es una de las franquicias más prometedoras en el mercado gastronómico.

Desde la dirección de Tort, tienen claro su enfoque: actualmente están en plena captación de franquiciados, pero con una premisa fundamental: exclusividad en las ubicaciones y baja inversión inicial. Buscan franquiciados comprometidos que apuesten por un alto rendimiento económico y crezcan con la marca, convirtiéndose en multifranquiciados a medida que su éxito se multiplica.

Sobre Tort

Tort es una innovadora franquicia de restauración fundada en Barcelona, especializada en la creación de tortiburgers (tortillas de patatas en formato hamburguesa) y otras variedades de tortilla de patatas reinventadas. Con un enfoque en la calidad y la experiencia del cliente, Tort está revolucionando la restauración rápida en España. La marca se encuentra en plena expansión y busca franquiciados interesados en formar parte de este fenómeno gastronómico.