'La lágrima del diablo' gana la Calavera de Oro en el Mórbido Film Fest 2024 en México

El cine peruano celebra un momento histórico con la película "La Lágrima del Diablo" (The Devil's Teardrop), dirigida y coescrita por Gonzalo Otero, que fue galardonada con la prestigiosa Calavera de Oro en la sección latinoamericana del Mórbido Film Fest, uno de los festivales más importantes del género de terror en el mundo. Este reconocimiento, otorgado durante la 17ª edición del festival 2024, posiciona al cine peruano como un referente internacional.



Mórbido Film Fest, es parte de la Méliès International Festivals Federation (MIFF), federación que reúne a los festivales más destacados de cine fantástico y de género a nivel mundial. Este galardón reconoce el compromiso que tiene la película con la innovación y la narrativa impactante.

En el film, Sarah, una joven estadounidense, convence a sus tres amigos - Isaac, Jackie y Horacio - de ayudarla a completar su audaz documental ecológico. Su viaje los lleva al oscuro mundo de la minería ilegal en una enigmática selva peruana. Al llegar, los lugareños les advierten de no acercarse a la selva ni al pueblo minero, mencionando la presencia del Supay, una antigua entidad de la mitología andina capaz de tomar diversas formas y permanecer inadvertida para atacar a los intrusos. El Supay ha reclamado la zona y erradicado a los mineros por desangrar la tierra.

El grupo toma las advertencias como artimañas para encubrir actividades ilegales y desafía la prohibición, aventurándose en el territorio prohibido. Sin embargo, pronto descubren que los escalofriantes mitos contienen verdades aterradoras, junto con el verdadero propósito de su presencia allí, una revelación que cambiará para siempre sus destinos.

El guión combina el misterio, suspenso, los giros inesperados y el desarrollo profundo de personajes, explorando temas como el altruismo frente al individualismo en situaciones de peligro extremo. Con un manejo magistral del ritmo narrativo, "La Lágrima del Diablo" mantiene a la audiencia al borde de sus asientos desde el inicio hasta el final.

"La Lágrima del Diablo" se distingue por el uso audaz de CGI, particularmente en la representación del Supay, una criatura cambiaformas cuya transformación constante mantiene tanto a los personajes como a la audiencia en tensión. El Supay evoluciona a lo largo de la trama, adoptando formas cada vez más complejas conforme los personajes se acercan al epicentro de su origen. Además, el formato de "metraje encontrado" (found footage) se justifica narrativamente, ya que los personajes dependen de las cámaras para ver al Supay, sumergiendo a la audiencia en una experiencia visceral y envolvente.

Otro aspecto innovador de la película, es su integración de leyendas peruanas y narrativas de distintas regiones del país, reflejando la diversidad cultural y geográfica del Perú. Este enfoque conecta la sierra y selva, uniendo historias y mitos de manera única y cautivadora.

Gonzalo Otero, director y coguionista de la película, ha dejado su marca en el cine peruano e internacional. Cuenta con un master en escritura de guion cinematográfico y más de 20 años como profesor y en cargos de coordinación y dirección académica. Con esta ópera prima obtiene un importante reconocimiento internacional que pone al Perú por primera vez en el panorama mundial del cine de terror. "La Lágrima del Diablo" seguirá haciendo un circuito por distintos festivales internacionales.

“El cine de terror es más que sustos escalofriantes y una atmósfera inquietante. Es un viaje a las profundidades del alma y la psique humana. Los seres humanos revelan su verdadera naturaleza cuando se enfrentan al miedo, la forma más pura de conflicto dramático, donde ningún personaje puede seguir ocultándose tras su máscara”, comenta el director.

El filme cuenta con una colaboración clave: Cinema Management Group (CMG), una reconocida empresa estadounidense especializada en la distribución internacional de películas. CMG ha trabajado en títulos destacados como "Hoodwinked!", "Adventures in Zambezia" y "Loving Vincent", esta última nominada al Óscar.

Recientemente, CMG participó en el prestigioso American Film Market (AFM), donde logró concretar la venta de "La Lágrima del Diablo" en diversos territorios internacionales, reforzando su compromiso con el cine de calidad y su proyección global.

El éxito de "La Lágrima del Diablo", abre nuevas puertas para futuras colaboraciones entre el Perú y otras naciones dentro del género de terror.