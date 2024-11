Dianova lanza la campaña "No es una vida, son muchas"

Dianova International lanza la campaña "No es una vida, son muchas" para sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia de género y sus consecuencias Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, la campaña pretende, en particular, llamar la atención sobre la situación de las mujeres que consumen drogas o tienen problemas de adicciones. Estas mujeres sufren niveles de violencia de género entre 5 y 6 veces superiores a los de la población general. Sin embargo, el tratamiento de estos dos problemas sigue siendo en gran medida inadecuado.

Los programas de apoyo y tratamiento se han diseñado en su mayoría para satisfacer las necesidades de los hombres, sin tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Desde hace aproximadamente dos décadas, los estudios sobre las desigualdades de género en materia de salud han dejado claro que los patrones de consumo de sustancias, las dificultades para acceder al tratamiento y el estigma que sufren las personas que consumen drogas tienen un impacto muy diferente en hombres, mujeres y otras identidades de género.

La violencia de género y la adicción son dos problemas interrelacionados que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Es probable que la violencia de género, incluida la violencia física, sexual y psicológica, conduzca a trastornos por uso de sustancias (TUS) como mecanismo de adaptación, mientras que los TUS tienden a aumentar el riesgo de violencia de género.

De hecho, los estudios muestran que las mujeres con TUS y violencia de género se enfrentan a barreras únicas para acceder al tratamiento, entre las que se incluyen:

Miedo a represalias o a que la violencia empeore;

Vergüenza y estigma asociados a la adicción y la violencia de género;

Falta de confianza en los profesionales y sistemas de salud;

Falta de formación entre los profesionales de servicios de adicciones para detectar y abordar la violencia de género y viceversa;

Acceso limitado a servicios de tratamiento con perspectiva de género. La nueva campaña de Dianova pretende:

Sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres en general y la violencia desproporcionada que sufren las mujeres que consumen sustancias o tienen adicciones.

Fomentar cambios en el sistema asistencial y entre los y las profesionales para abordar conjuntamente estas cuestiones a través de una atención integral.

Ayudar a combatir el doble estigma hacia las mujeres consumidoras de drogas y a romper el silencio en situaciones de violencia. No es una vida, son muchas

La campaña consta de un vídeo con voz en off y varios gráficos adaptados a las redes sociales y la web. Los gráficos de alta calidad recuerdan al cómic Persépolis, de Marjane Satrapi, con un diseño limpio y neutro.

"El vídeo muestra la vida de nuestra protagonista, Emma, desde la infancia hasta la edad adulta. Emma es el centro de la historia. A su alrededor, diversos personajes, situaciones, objetos y otros elementos nos van informando del contexto de su vida".

La voz en off destaca las diferentes experiencias que Emma ha vivido desde la infancia hasta la edad adulta, como agresiones, violencia, rechazo, consumo de drogas, etc., y muestra lo que siente: sensación de inutilidad, deseo de pertenecer a un grupo, deseo de huir, etc. El vídeo termina con su llegada a un servicio capaz de responder a sus necesidades, antes de concluir subrayando que:

La violencia que sufren mujeres como Emma no puede abordarse sin tratar el consumo de sustancias. El consumo no puede abordarse sin tener en cuenta la violencia que hay detrás.

En conclusión, la violencia de género y la adicción están profundamente entrelazadas y requieren un enfoque integral y específico de género para su tratamiento y prevención. Si reconocemos las experiencias únicas y las barreras a las que se enfrentan las mujeres, podremos desarrollar estrategias más eficaces para abordar estos problemas y mejorar los resultados en materia de salud para todos y todas.

"No es una vida, son muchas. Cambiemos el modelo de intervención para abordarlas todas".

"Descubre toda la campaña y visualiza el vídeo de "La Historia de Emma", en el siguiente enlace":

No es una vida, son muchas - Dianova

Vídeos

No es una vida, son muchas - La Historia de Emma, 25 N