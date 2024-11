Presentación de Fortidia: la nueva identidad de Grupo MBE Worldwide

El grupo multimarca, especializado en soluciones integrales de e-commerce, distribución, envío, marketing e impresión, renueva su imagen corporativa a nivel global, reafirmando su posicionamiento como una plataforma global de comercio MBE Worldwide -empresa multinacional privada con sede en Italia y que opera en todo el mundo- cambia la identidad de su marca de Grupo a Fortidia, con este cambio, refuerza su posicionamiento internacional en los sectores de e-commerce, fulfillment, envíos, marketing e impresión, presentándose al mercado con una marca que refleja plenamente la esencia de sus capacidades y aspiraciones como grupo global.

Fortidia engloba diversas marcas del Grupo, incluyendo PrestaShop, Mail Boxes Etc., PostNet, PACK & SEND, World Options, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity y Spedingo. Todas las marcas que conforman Fortidia comparten una visión común: potenciar las oportunidades para empresas y consumidores, brindando apoyo a sus clientes en el logro de sus objetivos más ambiciosos.

"Nos encontramos en un momento crucial de la historia de nuestro Grupo. Como seguimos creciendo y expandiéndonos, sentimos la necesidad de definir una marca de Grupo que represente mejor nuestra misión y aspiraciones comunes", dice Paolo Fiorelli, Presidente y Consejero Delegado de Fortidia.

El Grupo inició su trayectoria en 1993, cuando la familia Fiorelli comenzó a operar en Italia en el sector de los envíos y la logística bajo la marca Mail Boxes Etc. A lo largo de más de tres décadas, el Grupo ha expandido estratégicamente su alcance hacia áreas como el e-commerce, las soluciones digitales, y los sectores de marketing e impresión, consolidándose como una plataforma global líder en comercio para pymes y particulares. En 2023, la integración de su plataforma física —que incluye 3.200 Centros de Soluciones Empresariales en 60 países— con su plataforma de e-commerce PrestaShop, permitió atender a 1,1 millones de clientes empresa a nivel mundial, generando unos ingresos brutos de 1.400 millones de euros (1.500 millones de dólares) en todo el sistema y un Valor Bruto de la Mercancía de 22.000 millones de euros (23.800 millones de dólares).

Fortidia no es solo una nueva identidad, sino la representación de la visión actual y futura del Grupo. Su nombre proviene de la expresión latina 'Fortis Idea', que simboliza una combinación de fuerza, valor y fiabilidad, reflejando, además, la convicción del Grupo en la capacidad de las personas para generar un impacto significativo y mantener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo.

"La nueva marca refleja nuestro compromiso inquebrantable de ayudar a empresas y particulares a multiplicar las oportunidades y cumplir así sus ambiciosos objetivos. Nuestra fuerza, resistencia y dedicación diaria al crecimiento de los clientes están simbolizadas por este poderoso nombre", concluye Fiorelli, que subraya cómo "esto se refleja en el propósito de Fortidia".: Empowering People locally to Power Business globally".

Fortidia es la marca de MBE Worldwide S.p.A., una empresa privada con sede en Italia, y sus filiales. Fortidia es un facilitador global del comercio para pymes y particulares gracias a su plataforma que incluye marcas que ofrecen soluciones de e-commerce, fullfilment, envíos, marketing e impresión: PrestaShop, Mail Boxes Etc. (fuera de EE. UU. y Canadá), PostNet, PACK & SEND, World Options, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity y Spedingo.

