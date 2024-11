S2 Grupo destaca la importancia de combatir la violencia digital como una extensión de la violencia de género

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, S2 Grupo, empresa líder en ciberseguridad, ha puesto en valor la importancia de combatir la violencia digital como una extensión de la violencia de género. En colaboración con el Proyecto Hiedra y Cáritas Parroquial, la compañía ha desarrollado talleres prácticos que han capacitado a mujeres víctimas de violencia de género, menores y educadores para protegerse en el ámbito digital La violencia digital, que utiliza herramientas tecnológicas para ejercer acoso, control y manipulación, constituye una forma de violencia psicológica que a menudo pasa desapercibida. Mª Luz Barreña, directora del Proyecto Hiedra y de Cáritas Parroquial, ha destacado la relevancia de estas iniciativas. "La violencia digital es un fenómeno del que a menudo no somos conscientes hasta que ya nos afecta. Estas formaciones nos han permitido abrir los ojos frente a un problema que, aunque invisible, puede destruir vidas y relaciones. Ahora, tanto las mujeres como los formadores y familias que asistieron a las sesiones cuentan con herramientas para identificar y prevenir estas situaciones", ha señalado.

Sobre el desarrollo de los talleres, Barreña ha subrayado su carácter accesible y dinámico. "Nos han sorprendido lo dinámicas, accesibles y cercanas que han sido las sesiones. A menudo, los temas tecnológicos se perciben como algo complicado y distante, pero aquí han conseguido explicarlo con humor, ejemplos prácticos y casos reales. Esa combinación ha hecho que incluso quienes no están familiarizados con la tecnología hayan podido interiorizar los conceptos y, lo más importante, aplicarlos", ha añadido.

Los cambios tras las formaciones han sido evidentes. "Desde los talleres, hemos empezado a integrar estos conocimientos en nuestras actividades diarias. Las asistentes comentan cómo ahora son más conscientes de los riesgos: han cambiado sus contraseñas, prestan atención a dónde navegan y cuidan la información que comparten. Además, los formadores del centro están mucho más preparados para abordar estos temas con las familias y usuarios", ha afirmado Barreña.

El CEO de S2 Grupo, José Rosell, ha enmarcado estas acciones dentro del compromiso de la compañía con la seguridad digital y la igualdad. "La tecnología no debería ser un instrumento para la opresión, sino un medio para fortalecer la seguridad y la confianza de las personas. El objetivo de S2 Grupo al colaborar con Cáritas y el Proyecto Hiedra ha sido proporcionar a las mujeres y comunidades vulnerables las herramientas necesarias para afrontar los riesgos digitales de manera informada y segura", ha explicado Rosell.

Foco en la educación y la prevención

Durante 2024, S2 Grupo ha desarrollado un amplio programa de talleres de ciberseguridad enfocados en la educación y prevención de la violencia digital. Estas formaciones han incluido sesiones específicas para menores, adaptadas a sus edades y riesgos; talleres para padres y tutores, orientados a proteger a los niños en el entorno digital; y capacitaciones para educadores, diseñadas para transmitir estos conocimientos de manera efectiva.

Especial atención han recibido las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes se ha preparado para reconocer y prevenir la violencia digital, considerada una prolongación de la violencia psicológica y de género.

Compromiso con la igualdad digital

Estas iniciativas se enmarcan dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de S2 Grupo, #Evoluciona2, que promueve la igualdad, la seguridad y la inclusión como ejes fundamentales. "Un mundo más seguro en el ámbito digital es un paso imprescindible hacia una sociedad más igualitaria y justa. Desde S2 Grupo, reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra cualquier forma de violencia, incluida la digital, que sigue siendo una amenaza silenciosa para muchas mujeres", ha concluido Rosell.

Recomendaciones para prevenir la violencia digital

Como parte de su campaña para combatir la violencia digital, S2 Grupo ha compartido una serie de recomendaciones prácticas destinadas a fomentar un uso más seguro de las tecnologías y prevenir situaciones de acoso o control en línea. Una de las principales medidas sugeridas es proteger las cuentas en redes sociales mediante herramientas como la autenticación en dos pasos, lo que dificulta el acceso no autorizado. Además, se aconseja configurar los perfiles como privados y ser selectivo con las personas que se aceptan como contactos, limitando así las interacciones a un círculo de confianza.

La compañía también ha hecho hincapié en la importancia de actuar con prudencia respecto a la información personal compartida en Internet. Antes de publicar cualquier contenido, es esencial reflexionar sobre los posibles riesgos asociados. Del mismo modo, se recomienda instalar únicamente aplicaciones oficiales, revisando cuidadosamente los permisos que se conceden a estas plataformas. En caso de encontrarse con comportamientos abusivos o inapropiados en redes sociales, es crucial utilizar las herramientas disponibles para bloquear y reportar a los responsables.

Para proteger a los menores en el ámbito digital, S2 Grupo subraya la necesidad de acompañarlos durante su navegación y educarlos en el respeto y la seguridad en línea. La supervisión activa y el diálogo constante ayudan a prevenir situaciones peligrosas y a fortalecer su capacidad para tomar decisiones informadas. En casos de violencia digital, ya sea directa o indirecta, la empresa recomienda buscar apoyo tanto emocional como legal, destacando que no se debe enfrentar este tipo de situaciones en solitario. Con estas medidas, S2 Grupo pretende fomentar un entorno digital más seguro y consciente, especialmente para los colectivos más vulnerables.