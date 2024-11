Dacia Spring con una motorización más potente de 65 CV

Dacia está permanentemente innovando para facilitar la vida a sus clientes. En este sentido, el pasado 7 de mayo abrió los pedidos de Nuevo Spring, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca Dacia y que está siendo todo un éxito, ya que cuenta con más de 700 pedidos hasta la fecha.



Clientes que han confiado en el nuevo eléctrico de Dacia sin verlo ni probarlo, confirmando la garantía y seguridad que les aporta la marca. Asimismo, para aquellos clientes que quieran probarlo, la Red cuenta ya con vehículos para ofrecer test drives.

Dacia Spring nunca ha dejado de evolucionar desde su lanzamiento, adoptando la nueva identidad de marca en 2022 y más tarde, en 2023, una motorización más potente de 65 CV.

Nuevo Spring, que se beneficia del saber hacer de Dacia en materia de design to cost, ha puesto la movilidad sin emisiones al alcance del mayor número posible de personas dentro de su ámbito de comercialización. Lanzado en 2021, fue, en 2022 y 2023, el tercer vehículo eléctrico más vendido a particulares en Europa. En total, desde su lanzamiento se han matriculado más de 150.000 unidades de Dacia Spring en todo el mundo.

Dacia propone con Nuevo Spring el vehículo 100% eléctrico más accesible mercado y da un paso más, llevando a un nuevo nivel las cualidades que cimentaron su éxito. Su relación valor/precio lo convierte en una oferta única en su categoría: Desde 55€/mes. Nuevo Spring está destinado a familias y clientes que buscan una movilidad cero emisiones a un precio accesible, adecuado para una conducción urbana y periurbana. Spring les aporta eficiencia y modernidad con tecnologías al servicio del placer de conducción y del placer a bordo.

“Dacia Spring continua con su historia de éxito en España, lo que supone un paso más en la democratización de la movilidad sin emisiones al alcance del mayor número posible de personas. Los clientes españoles han convertido a Spring en uno de los líderes del mercado de eléctricos. No en vano, este vehículo se ha establecido como el principal medio de transporte de muchos hogares a nivel nacional gracias a ofrecer la mejor relación valor/precio del mercado.”. Francisco Hidalgo, Director General Dacia España.

