Campaña de prevención y diagnóstico precoz para prevenir fracturas y mejorar la calidad de vida

El 26 de noviembre, Alcorcón acoge una jornada de salud única gracias a la Clínica Solidaria de OAFI-AECOSAR y Comitas eHealth. El próximo 26 de noviembre, la salud preventiva será protagonista en Alcorcón. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcorcón con OAFI y AECOSAR, junto a Comitas eHealth, las organizaciones de pacientes centradas en la Salud articular facilitarán a los vecinos un acceso rápido y cómodo a un chequeo gratuito realizados en la Unidad Móvil de Salud de Comitas eHealth, que llevará la tecnología directamente al municipio. Esta jornada busca identificar de forma temprana patologías osteoarticulares, un problema que afecta especialmente a las personas mayores, y fomentar el bienestar desde la prevención. La Unidad Movil estará ubicada en la Plaza de los Abuelos. Tr.ª Mayor, s/n (tras centro municipal de mayores Adolfo Suarez).

"Con iniciativas como esta, rompemos barreras y llevamos la salud directamente a los ciudadanos. Nuestro objetivo es que nadie tenga que esperar a que aparezca un problema para actuar. La prevención es nuestra mejor aliada", afirma Aquilino Antuña, CEO de Comitas eHealth.

"La patología OsteoArticular es muy frecuente y habitualmente el curso silente hace que pase desapercibida hasta que se produce una lesión acompañada de dolor, siendo ya irreparable el daño en muchos casos", afirma el Dr. Josep Verges presidente de OAFI y AECOSAR.

El diagnóstico al alcance de todos

En España, más de 10 millones de personas han sido diagnosticadas de patologías osteoarticulares, pero casi el 80% de quienes sufren una fractura por fragilidad no tenía un diagnóstico de osteoporosis previo.

La osteoporosis es, además, una enfermedad habitual en edad avanzada y de género, más frecuente en la mujer: el 80% de las personas afectadas son mujeres. Si se diagnostica y se trata de forma precoz, se reduce en un 80% la evolución de la enfermedad.

Durante esta jornada, la Unidad Móvil de Comitas e-Health estará equipada con herramientas de última generación para ofrecer estudios completos que permitirán evaluar el estado de salud de huesos, músculos y articulaciones. Entre las pruebas que se realizarán destacan:

Densitometría ecográfica ósea , para detectar la fortaleza de los huesos.

, para detectar la fortaleza de los huesos. Cuestionario FRAX y de factores de riesgo , una herramienta avalada internacionalmente para calcular el riesgo de fracturas en los próximos 10 años.

, una herramienta avalada internacionalmente para calcular el riesgo de fracturas en los próximos 10 años. Detección de áreas articulares de dolor y escala EVA del dolor , que permite identificar y clasificar la intensidad de las molestias y orientar tratamientos.

, que permite identificar y clasificar la intensidad de las molestias y orientar tratamientos. Báscula de bioimpedancia, que mide la composición corporal: masa muscular, grasa corporal y nivel de hidratación; así como el metabolismo basal, entre otros parámetros. Salud preventiva sin barreras

Durante la jornada de prevención, El equipo contará con "pacientes expertos" y técnicos especialistas en salud preventiva, que no solo realizará las pruebas, sino que también ofrecerá recomendaciones para mejorar la calidad de vida de los participantes.

Animamos a las personas que ya notan cierto malestar o tienen antecedentes, a no esperar y aprovechar esta oportunidad.

Alcorcón, un modelo de municipio saludable

El Ayuntamiento de Alcorcón se muestra comprometido con esta iniciativa, que refuerza su estrategia de promoción de la salud pública. Desde la organización esperan una gran participación de los vecinos, que podrán aprovechar esta oportunidad única para conocer más sobre su estado de salud y adoptar medidas preventivas.

Detalles de la jornada:

Campaña de Prevención y Diagnóstico Precoz

Fecha: 26 de noviembre de 2024, de 10h a 14h

Ubicación: Plaza de los Abuelos. Tr.ª Mayor, s/n (tras centro municipal de mayores Adolfo Suarez)