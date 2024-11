INTRAMA CONSULTORÍA presenta los Diversity and Wellbeing Awards 2024

El próximo 27 de noviembre, el Teatro Goya Multiespacio de Madrid será escenario de una de las citas más esperadas del calendario empresarial: la Gala Diiversity and Wellbeing Awards 2024 organizada por INTRAMA CONSULTORÍA. Estos premios, los más prestigiosos en su categoría, celebran el compromiso de las empresas y profesionales que lideran el cambio hacia organizaciones más inclusivas, diversas y centradas en el bienestar de las personas.

Reconocimiento a la Excelencia Con más de 70 empresas finalistas que han sido reconocidas previamente como TOP DIVERSITY COMPANY o TOP WELLBEING COMPANY y que ahora comparten sus casos de éxito en las siguientes categorías:

Categorías en DEI: Género, generacional, cultural, discapacidad, LGBTIQ+, y No Visible.

Categorías en Wellbeing: Emocional, físico, nutricional, ambiental y social, financiero y Top Wellbeing Business Plan.

Además, se entregarán galardones especiales a líderes inspiradores en los ámbitos de la diversidad y el bienestar.

Mujer Inspira: Otorgado a una mujer inspiradora tanto por su carrera profesional como por su calidad humana.

Best Diversity Professional: Otorgado al profesional más relevante en materia de DEI en 2024.

Best Wellbeing Professional: Otorgado al profesional más relevante en materia de Bienestar Corporativo en 2024.

“El éxito empresarial del futuro está íntimamente ligado a cómo integramos la diversidad y el bienestar en nuestras organizaciones. Estos premios no solo reconocen las mejores prácticas, sino que inspiran a todo el ecosistema empresarial a seguir avanzando”, señala Vicente Marcos, Fundador y CEO de INTRAMA.

Jurado Independiente y de Alto Nivel El rigor y la excelencia de los Premios a la Diversidad y Bienestar están garantizados por un jurado independiente compuesto por expertos de renombre en diversidad, inclusión y bienestar corporativo.

Miembros del Jurado en Diversidad, Equidad e Inclusión:

María Fernanda Castillo Mürrle. Consultora de Marca y Asesora de Comunicación Inclusiva en Openminders.

Concha Lagüela Carballosa. Experta en RRHH, Diversidad e Inclusión

Anna Zelno. Directora General y Propietaria en intercultures España & LATAM

Paula Estrada Fuentes. Directora General en Fundación TERESA

Estibaliz Padilla. Directora de Cultura y Diversidad en MASORANGE

Ángela del Rey Aranda. Gerente de Diversidad en Banco Mediolanum

Kharen Riveros. Responsable de Employer Branding en Naturgy

Rocío Guerrero Jareño. Abogada Asociada en CECA MAGÁN ABOGADOS

Miembros del Jurado en Salud Laboral y Bienestar Corporativo:

Beatriz Crespo Ruiz. Fundadora y CEO en Freedom & Flow, experta en Wellbeing Analytics

Fran Murcia. Director de Bienestar en Howden

Eva María Iglesias Guzmán. Directora del Máster en Liderazgo y RRHH, Universidad Nebrija

Montserrat Remiro Fernández. Psicóloga y Coach, experta en Bienestar Corporativo

Beatriz Julián Almarcegui. EVP de People en Ifeel

Mónica García Ingelmo. Gerente de Beneficios, Administración de RRHH y Bienestar en MASORANGE

Mayte Martínez. CEO en Wonest

“La presencia de un jurado de esta magnitud refleja el estándar de calidad de estos premios, así como el compromiso de INTRAMA con la transparencia y la excelencia”, añade Marcos.

Empresas Finalistas en DEI:

3M, Air Liquide, Alain Afflelou, ALSA, AXA, BBVA, BCC Cajamar, BNP Paribas Personal Finance, CaixaBank, Calidad Pascual, Moeve, Correos, Danone, Deloitte, DIA, Ferrovial, FETICO, Fujitsu, Generali, GFT, Goal Systems, Iskaypet, Heineken, ILUNION, Indra, J&J, Kutxabank, Leroy Merlin, McDonald's, Navantia, NTT Data, Sacyr, Santalucía, Santen, SAP, Schneider Electric, Securitas, SGS, Takeda y Universal Pictures.

Empresas Finalistas en Wellbeing:

Admiral, ALSA, Air Liquide, Amadeus, AXA, BASF, BBVA, CaixaBank, Cigna Healthcare Iberia, Coca-Cola Europacific Partners, Correos, Danone, Deloitte, Ferrovial, FETICO, FNAC, Fujitsu, Generali, Holcim, ILUNION, Indra, Iskaypet, ISRG, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, Sacyr, Sanitas, SAP, Santalucía y SGS.

Datos Clave del Evento:

Fecha: 27 de noviembre de 2024

Lugar: Teatro Goya Multiespacio, Madrid

Participantes: Más de 70 empresas finalistas en 13 categorías.

“Los Diversity and Wellbeing Awards no son solo una gala de premios; son una oportunidad para reflexionar, inspirarse y conectarse con los líderes del cambio organizacional”, concluye Marcos.

Impacto Duradero en el Ecosistema Empresarial Los Diversity and Wellbeing Awards 2024 subrayan cómo las empresas que priorizan la diversidad y el bienestar no solo mejoran el clima laboral, sino que también impulsan su competitividad y relevancia en el mercado.