Tech Tourism Cluster señala la digitalización, la IA y la sostenibilidad como los grandes desafíos del turismo para 2025

Ingrid Graells, presidenta de Tech Tourism Cluster, ha afirmado que la industria "afronta grandes retos" como la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación tecnológica, pero que estos desafíos "son oportunidades para reinventar la experiencia del viajero y ofrecer un servicio más personalizado" La primera edición de Tech4Travel Summit, organizado por Tech Tourism Cluster (TTC), ha congregado a más de 100 asistentes y más de veinte ponentes en un espacio de debate sobre la transformación del sector turístico a través de la tecnología. Durante el evento, que ha tenido lugar en Calonge (Girona), expertos del ámbito turístico y tecnológico han abordado los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta esta industria. En este contexto, Ingrid Graells, presidenta de TTC, ha afirmado que"la conexión digital, la IA y la sostenibilidad serán los grandes retos del turismo en 2025".

En su discurso de apertura, Graells ha hecho hincapié en que la industria se encuentra en "un momento crucial donde la innovación tecnológica está transformando cada aspecto del turismo" pero que estas dificultades "también son oportunidades que permiten reinventar la experiencia del viajero y ofrecer un servicio más personalizado".

La presidenta de TTC también ha subrayado el crecimiento de la entidad, que ya cuenta con 100 socios, "un logro que evidencia nuestro crecimiento y la confianza que se está depositando en el proyecto" y ha reconocido la labor del cluster manager Xavier Garcia y la junta directiva, "que son los encargados de dinamizar los proyectos, guiar la estrategia y llevar el cluster al siguiente nivel".

IA y cloud como transformadores del turismo

El evento ha comenzado con una ponencia de Jon Hernández, divulgador sobre IA aplicada a diferentes sectores, que ha ofrecido su visión sobre el estado actual de la inteligencia artificial y los cambios que generará en la sociedad y en el sector del turismo y la tecnología "más a corto que a largo plazo".

A continuación, se ha llevado a cabo una mesa redonda titulada Un viaje al cloud, que ha explorado el potencial de las soluciones cloud en el turismo y su interacción con el blockchain y la IA con la participación de Damià Font, CEO de Marmirada; Matteo Conte, Business Manager de Huawei Cloud; Jordi Vilalta, Product Owner de GNA Hotel Solutions; y Mireia Cuyàs, Cofundadora y CGO en niikiis.

Seguidamente, Oriol Serra, Cluster Manager en INDESCAT, Cluster dels Esports de Catalunya, ha ofrecido una píldora de conocimiento sobre la interacción del turismo con el deporte, y acto seguido Luisa Souki, Revenue Manager en GuestPro, Laia Carreras, de 123Compare.me y Ariel Caballero, de LUDERNA Vall d’Aran, han discutido estrategias de diferenciación y posicionamiento de los alojamientos turísticos en la sesión Más allá del Revenue Management.

La mañana ha concluido con la presentación del informe El nuevo paradigma del mercado laboral turístico, a cargo de Xavier Martín, director general de Turijobs, que explica que "estamos presenciando un cambio radical en el que la digitalización tendrá un impacto significativo en la fuerza laboral del sector turístico".

Al mediodía, la jornada se ha reanudado con un debate titulado El futuro es traveltech, que ha abordado la transversalidad de la tecnología turística en el desarrollo sostenible del sector, con Daniel Méndez, Innovation Manager; Xavier Tirado, CEO y Fundador de Business Insights; Francisco Ramírez, Director General en B2B LG Business; y Daniel Fernández, IT Manager en Mandarin Oriental.

Finalmente, la primera jornada ha concluido con talleres de conocimiento en tres áreas específicas: ciberseguridad, comunicación disruptiva y SEO en el turismo, impartidos por SIRT y Fortinet, The White Rabbit, y Mindset Digital, respectivamente.

La importancia del análisis del dato

La segunda jornada ha arrancado con la ponencia Phygital leaders, a cargo de Mariam Ayadi, CEO y fundadora de Wipass, y Angela Bustillos, CMO y cofundadora de eXplorins, que han presentado soluciones innovadoras que combinan experiencias digitales con elementos físicos. Acto seguido, Sònia Serracarbasa, directora del Convention Bureau, ha dado a conocer la oportunidad de financiación para proyectos innovadores en el sector de los eventos profesionales que ofrece Catalunya Convention Bureau, con el objetivo de apoyar ideas que han contribuido a abordar grandes retos de la industria, como el cambio climático, la inclusión de talento, la experiencia del cliente y la gobernanza.

La colaboración público-privada en la gestión y análisis del dato ha sido el tema de discusión de Joan Antoni Malonda, de Tourism Development en GMV, Rafael Gonzalez, fundador de Vivential Value, Elizabeth Keegan, directora de Lloret Turisme, y Ainhoa Carballido, investigadora de CETT-UB en el coloquio Destinos "data-driven", donde se ha resaltado cómo esta sinergia empodera a los destinos turísticos.

Finalmente, Anna Indira Marcè, de Helva International, ha cerrado el evento con una ponencia acerca de cómo conectar con las generaciones Z y Alpha, adaptando la oferta turística a sus expectativas y preferencias, para tener "un conocimiento más profundo sobre como poder comercializar y vender experiencias a las nuevas generaciones de viajeros".

La primera edición del Tech4Travel Summit ha sido calificada por Xavier García, Cluster Manager de Tech Tourism Cluster, como "un rotundo éxito que ha superado las expectativas más optimistas" y ha confirmado la celebración de una nueva edición para 2025.