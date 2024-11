¿Las redes sociales no traen clientes nuevos? Cómo cambiarlo según Libo Marketing

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para negocios y marcas. Con los años, más y más usuarios se han unido al mundo digital en busca de entretenimiento, conexión con otras personas o comprar productos.

A día de hoy, todo negocio tiene un perfil en redes sociales, pero no todos tienen rentabilidad. Según Libo Marketing, una agencia de social media en Madrid, los negocios actuales saben de la importancia de contar con presencia online, pero una gran parte no consigue nuevos clientes a partir de ellas. Es por eso que, como explica Libo, la solución si un negocio no consigue clientes de sus redes sociales es trabajarlas con estrategia y fidelizando audiencia.

Una estrategia digital pensada Los negocios con perfiles en redes sociales necesitan de una estrategia previamente planificada y organizada para conseguir objetivos, según Libo Marketing. No es lo mismo tener un perfil abierto en redes solo con información general y algunas fotos que subir contenido de calidad con frecuencia.

Hay negocios que requieren de diferentes publicaciones a la semana y otros que solo con una vez a la semana es suficiente. Al mismo tiempo, hay negocios que requieren una estrategia total de contenidos, planificando qué tipo de fotos o vídeos se van a subir desde el principio. Otros tienen pensado lo que quieren hacer, pero no lo hacen de manera organizada.

Cuando un negocio o marca sube el contenido que su audiencia quiere los usuarios confiarán gradualmente en el negocio y finalmente se interesarán por los productos que ofrece. Algunos usuarios confiarán con un único vídeo y otros quizá necesitarán ver más del contenido para hacer finalmente clic en la web y comprar.

El aumento de ventas, según Libo Marketing, viene de la mano de la creación periódica de contenido de calidad que interese a los usuarios para que eventualmente hagan clic en el enlace a la web o se dirijan a la tienda física.

Fidelización de la audiencia Por otra parte, según Libo Marketing, una importante tarea si un negocio quiere realmente vender a través de sus redes sociales es tener una comunidad que confíe en ellos. Creando contenido de calidad periódicamente los usuarios, gracias al algoritmo, descubrirán la cuenta de la marca, consiguiendo seguidores que eventualmente se transformarán en compradores.

Además, es imprescindible que los negocios utilicen sus redes sociales para establecer una conexión cercana con los clientes, respondiendo comentarios o dudas en público o en privado.

Todo negocio que mantenga un público fiel, que interactúe con las publicaciones y que confíe en el contenido acabará confiando también en el producto y finalmente comprará o se dirigirá a la tienda física.