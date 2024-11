Salones que abrazan: claves para crear un hogar cálido y acogedor esta Navidad

Se acercan las fiestas navideñas y el salón se corona como la estancia reina del hogar, donde Sandra Marcos indica que la iluminación, los tonos claros y neutros y la madera se convierten en los aspectos más importantes para darle un toque personal, cálido y acogedor Reuniones con amigos y familiares para comer o cenar, sentarse alrededor de una mesa para ponerse al día, tomar una copa, una merienda o simplemente disfrutar de su compañía. La Navidad es ese momento del año en el que todo el mundo aprovecha para pasar más tiempo en familia y reencontrarse con viejos amigos. Muchos de estos encuentros se organizan en casas, convirtiéndose el salón en la estancia reina del hogar.

Cada pequeño detalle marca la diferencia y hace de una casa un hogar, creando ambientes cálidos y acogedores para disfrutar durante estas fechas tan señaladas. Por ello, Sandra Marcos, decoradora de interiores especializada en estilismo residencial y en compras de mobiliario de importación, destaca varios elementos para hacer del salón el mejor lugar de reunión para estas Navidades.

Priorizar una paleta cromática cálida

Colores como blanco, gris claro, beige y tonos suaves de marrón son los más adecuados para reflejar la luz natural y conseguir una sensación de amplitud y serenidad. De esta manera, se consigue añadir calidez y confort a la decoración y crear una estancia donde se pueda disfrutar de momentos de celebración.

Las velas, elementos decorativos para iluminar

"La luz juega un papel fundamental en la creación de una estancia cálida, pudiendo transformar el salón en un refugio confortable. Situar varias velas grandes en diferentes lugares de la habitación, como el centro de la mesa, en repisas o en el suelo, ayudará a crear un ambiente íntimo, acogedor y relajante. Además de iluminar, si las colocamos sobre candeleros de diferentes alturas y estilos, añadiremos variedad visual a la sala y funcionarán como elementos decorativos que suman personalidad a la casa".

Mesa redonda, todo un acierto

Las mesas redondas crean un ambiente agradable y son ideales si el salón no es muy grande al no tener esquinas que ocupen espacio extra. Asimismo, son versátiles y se adaptan a distintos estilos de decoración, lo cual las convierte en una pieza clave dentro de cualquier hogar. Una mesa redonda será el centro de reunión perfecto para disfrutar de momentos especiales en una atmósfera tranquila y relajada.

Muebles de madera y materiales naturales

Los suelos de madera son la mejor descripción de calidez en el mundo de la decoración, haciendo sentirse arropado desde abajo. No obstante, este material no tiene que estar únicamente en el suelo, sino que puede estar presente en muebles como armarios, mesas, sillas, estanterías, etc.

Seleccionar elementos hechos a base de materiales naturales, como la madera, ayudarán a estar en sintonía con la naturaleza y convertirán la casa en un hogar cálido y agradable en el que todo el mundo se sentirá a gusto.

En definitiva, transformar el salón en un espacio confortable y acogedor es clave para disfrutar plenamente de momentos especiales en casa, donde la sala de estar se convierte en el corazón de la vida familiar. Para ello, Sandra Marcos afirma que "con una paleta cromática adecuada, una iluminación estratégica y la elección de muebles de materiales naturales, es posible crear un ambiente perfecto para disfrutar del tiempo compartido con familiares y amigos esta Navidad".

La colección de Sandra Marcos, disponible tanto en su tienda online como en la de la madrileña calle Castelló 45, ofrece una amplia gama de estilos para crear ambientes únicos y confortables.