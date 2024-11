Áliad impulsa la formación gratuita para trabajadores y desempleados en España

Áliad, a través de su portal de formación, se ha convertido en un recurso clave para acceder a cursos gratuitos especializados, diseñados para trabajadores ocupados, desempleados, personas en ERTE, empresas y autónomos. Con una oferta que supera los 150 programas formativos, el portal abarca un amplio espectro de sectores, desde la informática hasta la hostelería, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

Formación gratuita al alcance de todos En un contexto donde la formación continua es imprescindible, Áliad se posiciona como un centro de formación clave para quienes buscan mejorar sus competencias sin asumir costes.

Especialmente destacable es su oferta de cursos gratis para trabajadores, que brinda oportunidades concretas para que sus alumnos puedan desarrollar sus carreras profesionales y actualizar sus conocimientos en base a las demandas del mercado laboral actual. Entre los distintos programas formativos que Áliad tiene destaca su plan de títulos oficiales de certificados de profesionalidad gratuitos (acciones formativas de formación profesional (grados B y C))

Asimismo, también hay disponibles cursos gratis para desempleados, que brinda oportunidades concretas para incrementar la empleabilidad en sectores con alta demanda.

Avalado por los usuarios La calidad de los programas de formación ofrecidos por Áliad está respaldada por la experiencia de sus usuarios. Más de 100 reseñas en Google My Business, con una nota media de 4,9 estrellas, reflejan un alto nivel de satisfacción, tanto por la accesibilidad del portal como por la relevancia de sus contenidos. Esta valoración destaca la capacidad de Áliad para cumplir con las expectativas de un público diverso, desde desempleados hasta trabajadores en búsqueda de actualización profesional.

Formación adaptada a las necesidades actuales El enfoque formativo de Áliad se basa en ofrecer soluciones accesibles y flexibles; sus usuarios pueden optar por formatos online o presenciales, que permiten que la formación se adapte a sus circunstancias. Además, los cursos abarcan áreas estratégicas como marketing digital, idiomas, sanidad, habilidades técnicas y gestión empresarial.

Una apuesta por la formación accesible Áliad se ha convertido en una referencia para quienes buscan una formación de calidad sin barreras económicas. Su amplia oferta de cursos gratuitos no solo contribuye al desarrollo profesional de trabajadores ocupados y desempleados, sino que también representa un apoyo estratégico para empresas y autónomos.