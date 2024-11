Jesthisa consolida el liderazgo residencial en Cabanillas del Campo

En los últimos años, Cabanillas del Campo ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes, gracias a su consolidación como un núcleo logístico fundamental en el Corredor del Henares. Con un aumento sostenido en la inversión y la instalación de grandes plataformas de distribución, el municipio se ha convertido en un motor económico inigualable en toda la zona, impulsando tanto el empleo como la atracción de nuevos residentes. Según datos recientes, el sector logístico en el Corredor ha crecido un 12% anual en los últimos cinco años, situando a Cabanillas en una posición estratégica de gran proyección.

Esta expansión ha sido un catalizador para el desarrollo residencial, con empresas líderes como Jesthisa, encabezada por su CEO, Raúl Esteban Herranz, quien ha apostado durante más de una década por promover viviendas de calidad en la región. Con una visión orientada a satisfacer la demanda de los nuevos habitantes de Cabanillas del Campo, Jesthisa se ha consolidado como el referente en la construcción y comercialización de viviendas diseñadas para un estilo de vida moderno y sostenible.

Ejemplo de este compromiso es el nuevo lanzamiento de Jesthisa: UP RENOVE, una promoción bestial por sus características y precios competitivos. Esta promoción incluye 145 viviendas en altura con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con terraza o jardín privado y con precios desde los 149.000 €. UP RENOVE también ofrece atractivos equipamientos comunitarios, como piscina, salón comunitario y zonas comunes pensadas para disfrutar al máximo de la vida en comunidad. Además, en línea con el compromiso de Jesthisa con la sostenibilidad, todas las viviendas cuentan con calificación energética A, un sistema de aerotermia que reduce el consumo energético, y una plaza de garaje.

Raúl Esteban Herranz, CEO de Jesthisa, destaca que “el crecimiento logístico en Cabanillas del Campo nos inspira a crear soluciones habitacionales a la altura del desarrollo que está viviendo el municipio. UP RENOVE es el claro ejemplo de nuestro compromiso con la calidad de vida y el futuro sostenible de la región”. Con esta nueva promoción, Jesthisa no solo consolida su posición como líder en la construcción de viviendas de calidad en el Corredor del Henares, sino que también contribuye activamente al progreso residencial y económico de Cabanillas del Campo.

En definitiva, UP RENOVE by Jesthisa es una oportunidad única para quienes buscan un hogar en una de las zonas de mayor proyección del Corredor, con todos los beneficios de un diseño pensado para el bienestar y la sostenibilidad.