Certificaciones en grifería, la apuesta de IMEX Products por la calidad

En un mercado tan exigente como el de la grifería, garantizar productos de calidad certificada es esencial para ofrecer confianza y seguridad a los consumidores. Las certificaciones oficiales no solo avalan el cumplimiento de normativas internacionales, sino que también aseguran que cada producto ha sido sometido a rigurosos controles de calidad.

A su vez, IMEX Products destaca por su compromiso con estos estándares, apoyándose en su sólido departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para mantenerse a la vanguardia.

Certificaciones que garantizan la calidad certificada IMEX Products fabrica sus productos siguiendo normativas como la UNE-EN 817:2009, aprobada por instituciones reconocidas como AIDIMME. Esta certificación verifica que los productos cumplen con ensayos exigentes en áreas como resistencia a la corrosión, estanqueidad y resistencia mecánica bajo presión.

Estas certificaciones no solo aseguran la durabilidad y funcionalidad de los productos, sino que también refuerzan la posición de IMEX Products como un referente en el mercado de la grifería. Cada grifo, ducha o accesorio cumple con los más altos estándares, brindando a los consumidores la tranquilidad de que están adquiriendo productos fiables y sostenibles.

Innovación desde el departamento de I+D+i El departamento de I+D+i de IMEX Products desempeña un papel crucial en la consecución de productos de calidad certificada. Este equipo se centra en el diseño y desarrollo de tecnologías innovadoras, como cartuchos exclusivos y acabados duraderos, que no solo cumplen con las normativas internacionales, sino que también aportan funcionalidad y estética. Este enfoque permite que la empresa ofrezca productos que combinan diseño moderno con estándares técnicos exigentes.

Además, IMEX Products pone a disposición de distribuidores y consumidores un completo catálogo digital, donde se detalla información sobre las certificaciones y normativas que respaldan cada uno de sus productos. Este recurso se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan transparencia y fiabilidad en el proceso de compra.

La dedicación de IMEX Products a mantener la calidad certificada en todos sus procesos y productos no solo refuerza su reputación, sino que también garantiza que cada cliente reciba soluciones que cumplen con los más altos estándares de seguridad y diseño.