Nace la alternativa digital a la mediación tradicional de seguros para empresas

Ni una correduría digitalizada, ni un comparador de seguros. AINA propone un cambio en las reglas de juego, al conectar directamente empresas y aseguradoras.

Más de 30 aseguradoras se han sumado al nuevo modelo que mejora la transparencia en la contratación y garantiza un mayor control de las operaciones.

El 65% de las primas que se cierran al año en España corresponden al ámbito corporativo. 9,3 millones de trabajadores están asegurados a través de su empresa.

Madrid, 13 de noviembre 2024. El sector asegurador acoge la aparición de un nuevo actor que propone un cambio sustancial en la forma en que las entidades acceden al mercado de los seguros para empresas (que representan el 65% del total). El cambio de rumbo viene de la mano de la startup española AINA Market: una plataforma de contratación exclusiva que conecta directamente a las empresas con las más de 30 aseguradoras que actualmente participan del ecosistema.

El nuevo modelo supone un cambio de ciclo para ambas partes: Por un lado, las empresas operan de forma anónima y pueden marcar sus prioridades. Disponen de una visión completa y personalizada del mercado, ya que acceden directamente a las ofertas que mejor se adaptan a sus necesidades; sin depender, en ningún caso, de quién sea el tomador. Y, gracias a los informes comparativos que obtienen durante el proceso, toman decisiones basadas en datos, sin interferencias de otro tipo de sesgos.

Las aseguradoras, por su parte, acceden al mercado de forma libre y transparente, sin las limitaciones que plantea la mediación tradicional. Conocen de antemano las necesidades del cliente y las condiciones de la póliza: y así pueden cotizar de la forma más ajustada posible. Las aseguradoras también reciben informes de competencia anonimizados para conocer en tiempo real cómo es su oferta en comparación a la de sus competidores.

De esta forma, las empresas se ven beneficiadas con mejores precios y condiciones gracias a la libre concurrencia. Este nuevo modelo se basa en el éxito de otras disrupciones ya vistas en productos financieros, como los préstamos personales, las hipotecas y la inversión, donde el usuario dispone de una mayor capacidad de decisión. Al igual que estos productos financieros han evolucionado hacia plataformas que permiten a los usuarios comparar, contratar y gestionar servicios de manera ágil y eficiente, el seguro sigue la misma vía con la propuesta que plantea AINA Market.

“Ni una correduría digitalizada, ni un comparador de servicios”

Por primera vez, los responsables de Recursos Humanos o las áreas Financieras pueden contratar los seguros de empresa teniendo delante de sí una foto completa de las condiciones y coberturas disponibles. Y todo ello en un entorno avanzado de gestión documental, que les permite acceder de forma inmediata no solo a las ofertas, sino a toda la documentación de sus contratos como son las pólizas, adendas, los certificados, los recibos, etc.

“AINAMarket nace como una solución que mejora la eficiencia del mercado. Para lograrlo, tuvimos que evitar caer en cualquier fórmula que supusiera replicar el actual sistema de mediación. No somos una correduría digitalizada ni un comparador. En Aina, las empresas encuentran un lugar seguro para salir al mercado, con la garantía de que van a tomar la mejor decisión posible”, señala Juan Duce, fundador de la compañía.

El futuro se encamina hacia un modelo más dinámico, transparente y competitivo, y AINAMarket, con su enfoque centrado en la tecnología y el usuario, quiere estar en la vanguardia de este cambio.