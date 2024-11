Vapeo24 supera las adversidades tras las inundaciones en Xirivella

El paso de la DANA por la Comunidad Valenciana dejó graves consecuencias, especialmente en el polígono industrial de Xirivella, donde se encuentra ubicada la empresa Vapeo24. Esta compañía, dedicada a la venta de productos de vapeo, sufrió severos daños en sus instalaciones, incluyendo la pérdida de mercancía y mobiliario. Sin embargo, gracias al esfuerzo de su equipo y el apoyo de sus clientes, logró recuperar la normalidad en tiempo récord.

La tormenta, que comenzó en horas de la tarde y se intensificó durante la noche, causó el colapso de los sistemas de drenaje en Xirivella. Según Óscar Sevilla, jefe de almacén de Vapeo24, "las calles quedaron completamente inundadas, lo que hizo imposible acceder al polígono durante días". Este retraso complicó las labores iniciales de evaluación de daños, pero el equipo de la empresa no tardó en organizarse para iniciar la recuperación.

Daños materiales y pérdidas económicas

El impacto de las lluvias fue devastador para las instalaciones de Vapeo24. Las oficinas y el almacén quedaron bajo el agua, lo que provocó daños significativos en su mobiliario y en el stock de productos como líquidos de vapeo, atomizadores y dispositivos electrónicos. Aunque la empresa aún está calculando el alcance total de las pérdidas, se sabe que estas ascienden a miles de euros.

Además, la interrupción de las operaciones obligó a la empresa a cerrar temporalmente, lo que generó retrasos en la entrega de pedidos. Sin embargo, gracias a un esfuerzo conjunto del equipo, lograron ponerse al día rápidamente, demostrando un nivel de compromiso que ha sido ampliamente valorado por sus clientes.

La respuesta del equipo ante la emergencia

Una de las prioridades de Vapeo24 fue garantizar la seguridad de sus empleados. Afortunadamente, ninguno de ellos se encontraba en las instalaciones durante las horas más críticas de la tormenta, lo que evitó posibles lesiones. No obstante, muchos de ellos vivieron de cerca las consecuencias de la DANA en sus hogares, ya que residen en municipios cercanos como Aldaia.

Una vez que las condiciones lo permitieron, el equipo se organizó para comenzar las tareas de limpieza y reparación. Durante dos semanas, trabajaron incansablemente para restaurar el estado de las instalaciones y reanudar las operaciones. Según los responsables de la empresa, este esfuerzo colectivo fue clave para superar el impacto de la DANA.

Reconstruyendo la confianza con los clientes

A pesar de las dificultades, Vapeo24 no perdió de vista la importancia de mantener la confianza de sus clientes. Durante el periodo de cierre, la empresa se mantuvo en contacto con sus compradores, informándoles sobre el estado de sus pedidos y el progreso de las reparaciones. Esta transparencia fue muy bien recibida, y muchos clientes enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales.

Como muestra de agradecimiento, Vapeo24 decidió lanzar una promoción especial de Black Friday, incrementando su descuento habitual del 10% al 21%. Esta iniciativa no solo fue un gesto hacia los clientes leales, sino también una estrategia para reactivar las ventas tras el impacto económico de la DANA.

Medidas para un futuro más seguro

La experiencia vivida con la DANA ha llevado a Vapeo24 a implementar medidas de prevención para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. Entre estas acciones, se incluyen mejoras en los sistemas de drenaje de las instalaciones y la revisión de sus protocolos de emergencia. Además, la empresa planea trabajar de la mano con las autoridades locales para reforzar la infraestructura del polígono industrial.

Según sus responsables, estas medidas no solo buscan proteger a la empresa, sino también garantizar la seguridad de sus empleados y la continuidad de sus operaciones ante posibles fenómenos climáticos extremos.

La recuperación de Xirivella tras la DANA

El polígono industrial de Xirivella no fue el único afectado por la tormenta, pero sí uno de los más perjudicados. Las autoridades locales y las empresas de la zona trabajan conjuntamente para evaluar los daños y planificar la recuperación. En este contexto, Vapeo24 se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, demostrando que con esfuerzo y unidad es posible superar las adversidades.

A pesar de las dificultades, la empresa ha salido fortalecida de esta experiencia. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y su compromiso con la calidad del servicio han sido clave para mantener la confianza de sus clientes.

Un futuro prometedor para Vapeo24

El fenómeno meteorológico más extremo de los últimos años en la región no detuvo a Vapeo24. Al contrario, la empresa ha demostrado que puede enfrentar cualquier reto con determinación y trabajo en equipo. Con su actividad ya normalizada, ahora se enfocan en el futuro, comprometidos con seguir ofreciendo un servicio de excelencia a sus clientes.

La historia de Vapeo24 es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la resiliencia y la colaboración pueden marcar la diferencia. En un contexto de creciente incertidumbre climática, su experiencia destaca como un ejemplo de cómo adaptarse y prosperar ante los desafíos.