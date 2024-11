Tendencias otoño-invierno en cortes de pelo para el hombre

Esta temporada otoño/invierno 2024 se caracteriza -en peluquería masculina- por un auge de los degradados (altos, bajos y medios) y de cortes tan diferentes como el French Crop o César, el Mullet y Shullet o el Two Block (corte coreano). Especialistas nos hablan de todos ellos y de otras tendencias que continúan, como el corte buzz o el pompadour clásico.



Los llamados Low Fade (degradado bajo) y Mid Fade (degradado en zona media de la cabeza) son dos de las tendencias punteras en este último semestre de año en lo que a cortes masculinos se refiere, por no hablar del boom del Mullet entre la población más joven: “En estas edades es cuando realmente arriesgas y buscas cortes diferentes con los que verte mejor y crear tu propio estilo, los hombres más maduros o simplemente a partir de los 40, optan más por el clasicismo de un pompadour incluso en su versión más moderna, con los laterales más cortos y la parte de arriba aún más larga” – nos cuenta Rocío Lucas, responsable de la sección de peluquería en Twenty NLB Retiro (Avenida Menéndez Pelayo, 53. Madrid).

Probablemente, el corte masculino más de moda este otoño e invierno, además del mullet, es el French Crop o César, corte de pelo francés que rebaja el cabello en los laterales y zona posterior, a la vez que deja la superior intacta, peinando hacia adelante en busca de un flequillo o hacia los lados: “Como todos estos cortes, es más común en ambientes urbanos, con pelo liso o rizado, ya texturizado queda genial. Se caracteriza por su franja frontal, a la que daremos forma dejando una mayor longitud arriba con la que poder peinar después hacia un lado o hacia adelante. Suele trabajarse con tijeras y navaja y según la ocasión, darle un aire más elegante, todo pulido, o desenfadado, que bastaría con no peinarlo” – matiza Rocío.

Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral en Madrid, apunta también al clásico corte militar o buzz realizado con maquinilla y a los cortes Shullet y Two Block, como otras dos tendencias para los próximos meses: “El shullet es un corte de finales del siglo pasado que mezcla el corte mullet con el shaggy, llegando a la clavícula con flequillo largo y contorno desfilado y muy capeado. Aquí, la zona alta es más larga y no resulta tan radical como el mullet, digamos que se trata de una versión más conservadora. Respecto al two block, es un corte muy popular en Corea del Sur, dividido en dos bloques, la parte de arriba con más volumen y densidad, y la parte baja más corta pero nunca rapada/degradada, creando como dos niveles, es el clásico corte oriental que vemos también en otros países de aquellas latitudes, no sólo en niños y adolescentes”.