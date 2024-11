Aspectos claves para la elección de pescado fresco en el mercado local, por Pescadería Younes Ceuta

En el mundo gastronómico, el pescado es uno de los alimentos que más se consume. Según encuestas, en España se consumió en promedio 19.9 kg tan solo en 2022, especialmente en zonas costeras donde se trata del producto estrella. Sin embargo, la elección de pescado fresco en Ceuta puede no ser tan sencillo para quienes no tienen el conocimiento adecuado.

En este contexto, desde Pescadería Younes Ceuta ofrecen consejos sencillos y eficaces para la elección de pescado fresco en el mercado local. Este negocio se ha distinguido por mantener una extensa trayectoria ofreciendo productos marinos frescos y de alta calidad. De esta manera se ha convertido en un referente clave para los consumidores de pescado.

¿Cómo elegir pescado fresco en Ceuta? Existen claves específicas que los especialistas de Pescadería Younes Ceuta comparten y que pueden resultar útiles a la hora de comprar pescado fresco. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta son los ojos del pescado, ya que es un indicador crucial de su frescura. Deben ser claros, brillantes y ligeramente abultados.

Asimismo, las branquias del pescado deben tener un color rojo vivo o rosado. Si están oscuras, secas o de color marrón, es indicativo de que el pescado no es fresco. Asimismo, la piel y las escamas pueden ayudar a identificar cuando se trata de un pescado fresco en Ceuta, ya que la primera es brillante y las segundas son firmes, no se desprenden fácilmente.

El olfato puede ser un aliado clave, ya que el pescado fresco suele tener un olor suave ligeramente a mar, sin ser desagradable. En los casos donde los productos marinos tengan olor fuerte, es mejor no comprarlos. Asimismo, hay que considerar la firmeza de la carne, al presionar el pescado, si está fresco, la carne regresará a su lugar inmediatamente, si permanece hundida no lo está.

Adicionalmente, es posible comprobar la temperatura en la cual se encuentra almacenado el pescado para determinar si está fresco o no. Como consejo adicional, construir una buena relación con los pescadores locales es favorable para elegir siempre las mejores opciones en el mercado.

Amplia variedad de pescados y mariscos En la actualidad, Pescadería Younes Ceuta se consolida como una de las principales referencias en la comercialización de productos marinos de alta calidad. Su prestigio se centra principalmente en la capacidad de su personal para ofrecer pescados frescos en Ceuta, recientemente capturados en las aguas cristalinas del Mediterráneo.

Este negocio además se distingue por contar con una extensa variedad de productos, teniendo en cuenta la época. Esto permite a los clientes adquirir distintos tipos de pescados y mariscos populares en la gastronomía española según la temporada. Asimismo, la pescadería se caracteriza por ofrecer una atención profesional y trato cercano a sus clientes a través de diferentes vías.

Los usuarios pueden encontrar sus productos marinos en el mercado central de Abastos o hacer sus pedidos vías WhataApp.