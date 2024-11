Empieza la temporada del Mediterráneo de J70 en aguas de Barcelona

El próximo fin de semana, del 15 al 17 de noviembre se disputará en aguas de la capital catalana el evento inaugural de la temporada de regatas 2024-2025 de la flota del Mediterráneo de J70 en España. Esta cita será la primera de cinco que se celebrarán mensualmente hasta el mes de marzo de 2025. La competición cuenta con una clasificación general en la que puntúan todas las mangas disputadas, con un descarte cada 6 pruebas, y además cada evento mensual tiene su clasificación independiente. Los días de regata son siempre de viernes a domingo y en ocasiones, se organizan entrenos previos los jueves.

Las Barcelona Winter Series, están organizadas por el Real Club Náutico de Barcelona y tienen un marcado carácter internacional, pues, acuden a competir equipos de diversos países europeos además de la flota local mediterránea con barcos de Palma, Dénia y Barcelona. A la hora del cierre de esta edición ya se habían escrito un total de 27 equipos provenientes de 11 naciones diferentes: Reino Unido, Alemania, Portugal, Países Bajos, Francia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Hungría, Austria y por supuesto, España.

El actual defensor del título invernal de Barcelona es el Hang Teng - Hnos. Berga, patroneado por Jorge Martínez Doreste. El segundo cajón del podio de la temporada pasada lo ocupó el Noticia de Luis M. Cabiedes, mientras que la tercera plaza fue para los canarios del HSN Sailing Team con Luis Martínez a la caña. Los tres equipos locales intentarán volver a estar en lo más alto de la clasificación, pero el nivel de los competidores es muy alto y no se lo pondrán nada fácil.

La previsión meteorológica no es nada buena, y una nueva DANA amenaza con empañar esta regata, aunque según los meteorólogos consultados, este fenómeno atmosférico podría desplazarse rápido hacia el sur y no permanecer mucho tiempo en el litoral barcelonés, lo que no impediría la realización de la prueba.

Ricardo Terrades, vocal de la flota española de J70 del Mediterráneo se mostraba satisfecho a pocos días del inicio de la competición, “desde el RCNB, club que viene organizando estas regatas desde hace ya 8 temporadas, se ha esforzado en promocionar esta competición entre la flota europea y es un éxito que superemos las 25 embarcaciones inscritas. Por parte de la clase nacional de J70 estamos muy contentos y esperamos que junto con Barcelona y Vigo, cada vez sean más las ciudades españolas que se animan a crear flota de J70, la clase monotipo más importante a nivel mundial hoy día”.