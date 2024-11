Nuevas tendencias en peluquería

El pasado mes de octubre asistimos a Salón Look, el gran evento de la imagen y la estética integral organizado por IFEMA, donde la peluquería ocupa un lugar muy importante. En la pasarela anual, fuimos testigos de un desfile de la mano de KEMON en el que nos presentaron las últimas tendencias.

Aprovechando la incorporación del nuevo “Kemon Global Art Director”, el prestigioso Ángelo Seminara, (conocido por ser transgresor y muy creativo), cuatro veces ganador del “British Hairdresser of the Year Award,” conocimos sus propuestas llenas de contrastes en longitudes, cortes y con mucho color.

Como él mismo dijo: “Puedes realizar un buen corte, pero ¿cómo llevarlo a otro nivel?. El color es como encender una luz y crear tridimensionalidad, textura y volumen”. ¿El protagonista? El color verde menta suave fue la absoluta estrella, rodeado de otros tonos pastel y algunos fucsias. De esta forma el nuevo director directivo y Kemon, se unen para revolucionar el sector del color con estas propuestas, ofreciendo de esta forma que en los salones se pierda el miedo al color, con tratamientos que cuidan y embellecen, con tintes con certificación “Green&Clean Cosmetics”: la línea Actyva Coloro, un antes y después en el mundo del color y en el mundo de la belleza.



El desfile fue toda una experiencia de arte visual, una exhibición de maestría y creatividad con el cabello como inspiración. Peinados con pelucas de macramé, extensiones, rapados en directo y ondas al agua tan marcadas que son más propias del futuro que de los años 30.

Angelo Seminara, que ha sorprendido siempre con sus editoriales en revistas como Vogue Italia, eligió un mensaje para cada una de las tendencias:

“As easy As that”: Así es cómo Seminara puso el foco en la importancia de buscar la textura natural del cabello, acercándonos a un estilo relajado y sencillo. Un peinado desenfadado con movimiento natural, orgánico, usando junto a la aplicación del producto profesional como aliado.

“Why Not? Pixie with Color”: Durante toda su trayectoria en sus proyectos, Seminara, ha entendido la peluquería como una forma de arte más, siendo el máximo exponente en su visibilidad. En esta ocasión también se sirvió de elementos decorativos, como una original creación de danza moderna entre un precioso pixie rosa fucsia y unas divertidas extensiones verdes trenzadas.

“London Punk” La infancia determina quienes seremos en el futuro, y así el nuevo director creativo, Seminara, se inspiró para finalizar el gran Show presentado en Ifema, un encuentro para la inspiración, en el recuerdo de las algas del mar de su Italia natal, transformándolo en volúmenes distópicos con aires del más puro punk londinense de los 70.



Esta nueva temporada Kemon, apuesta romper con los moldes tradicionales del estilismo, creando un efecto vanguardista y sorprendente, un ejemplo perfecto de cómo la peluquería no solo es un servicio estético, sino también una forma de expresión artística, donde las técnicas manuales, y el detalle o toque final del peluquero cobran protagonismo.