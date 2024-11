GEALAN capta el interés del sector en VETECO 2024 con soluciones adaptadas al futuro

GEALAN se despide de la feria con nuevas oportunidades de negocio cerradas y muy satisfechos de haber presentado con éxito la campaña Designed for you al público GEALAN cierra su participación en VETECO 2024 con un balance muy positivo, consolidándose como uno de los protagonistas destacados en una de las ferias más relevantes del sector de ventanas, fachadas y protección solar en el sur de Europa.

El stand de GEALAN, con su diseño innovador y dinámico, fue un imán para los asistentes. Enfocado en la nueva campaña "Designed for You," este espacio ofreció un entorno atractivo y funcional donde los visitantes pudieron descubrir los productos y soluciones de GEALAN, y apreciar cómo se alinean con las tendencias y exigencias actuales de sostenibilidad, diseño y eficiencia.

A lo largo del evento, el equipo de GEALAN, tanto de España como de Alemania, estuvo a disposición de clientes, distribuidores y colaboradores, asegurando un enfoque cercano y profesional que hizo posible atender a cada visitante de manera personalizada en cada uno de sus cuatro cubos: rendimiento, sostenibilidad, visiones y éxito. "Nuestra asistencia este año tenía como objetivo no solo presentar los productos, sino también mostrar los valores que sustentan la nueva estrategia "Designed for You", tales como la personalización, la sostenibilidad y la digitalización", comenta José Miguel Cortés, Director de GEALAN España y Portugal.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el alto interés de los visitantes por el valor añadido de la sostenibilidad y los procesos de reciclaje de los perfiles. Productos como el GEALAN-acrylcolor®, con sus acabados duraderos y ecológicos, o la nueva versión del sistema GEALAN-LINEAR®en 84 mm, captaron la atención de profesionales del sector que buscan soluciones estéticas de alto rendimiento, adaptadas a los estándares medioambientales actuales.

Desde la dirección apuntan que la acogida ha sido excelente, especialmente por parte de arquitectos y distribuidores, quienes apreciaron mucho el diseño y la funcionalidad de GEALAN-LINEAR. "Hemos dado en el clavo con este perfil, y el interés recibido confirma que estamos en el camino correcto. Volvemos a casa con nuevos acuerdos y mucho trabajo por delante", afirma José Miguel.

Así también lo celebra Christian Kämpf, Director de Ventas de la Área II, "estoy muy satisfecho con nuestra presencia en la feria VETECO. Recibimos comentarios muy positivos de todos los socios que nos visitaron. En particular, nuestro enfoque con GEALAN-acrylcolor® y la importante ampliación que está por venir del sistema GEALAN-LINEAR®. Quiero agradecer a todos mis colegas que hicieron posible una presentación tan fantástica, tanto durante la semana de la feria como en las semanas y meses previos a ella".

La feria, celebrada en IFEMA Madrid, ha contado con la participación de 356 empresas de diversos países de Europa y otras regiones, destacando la alta representación de firmas internacionales y españolas que impulsan la innovación en la industria de la construcción.