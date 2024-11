Cinco claves para aumentar la productividad de los empleados

Vip District: "La tecnología ayuda a las empresas a mejorar el compromiso de sus trabajadores".

Las empresas buscan constantemente maneras efectivas de incrementar la productividad de sus empleados sin menoscabar su bienestar laboral y emocional. En este contexto, el uso de las nuevas tecnologías puede convertirse en el aliado perfecto para mejorar la comunicación entre la empresa y sus trabajadores y fomentar su motivación.

Desde la plataforma de engagement de empleados Vip District han identificado cinco claves para aumentar el compromiso y rendimiento profesional de los trabajadores. Su Director de Soluciones de RRHH, Nicolas André, afirma que el desarrollo de las siguientes cinco estrategias facilita la satisfacción de los equipos y fomenta la creación de entornos de trabajo más productivos.

Reconocer logros

El reconocimiento constante de los logros alcanzados, tanto por parte del equipo de trabajo como de forma individual, es señalada como una de las estrategias más efectivas para motivar a los empleados. “Es importante que los directivos compartan los objetivos y logros de la empresa y sean capaces de destacar cómo cada miembro de la misma contribuye al éxito colectivo”, para Nicolás André celebrar los éxitos y esfuerzos de los empleados ayuda a reforzar el sentido social de su trabajo, e impulsa su motivación y su productividad.

Incentivos retributivos

La retribución flexible y medidas como bonificaciones salariales por buen rendimiento, o sistemas de retribución mediante descuentos exclusivos en compras, siguen siendo algunos de los métodos más directos para recompensar el esfuerzo y la excelencia. Tal y como explica la compañía, estos incentivos “no solo son efectivos para mejorar el rendimiento, sino también para retener el talento y no necesariamente suponen un mayor coste salarial para la empresa”.

Deporte y ocio saludable

Así mismo destaca que el bienestar físico y mental de los empleados es esencial para su rendimiento. “Facilitar actividades de deporte y ocio, como su participación en torneos deportivos o en dinámicas grupales y motivacionales, no solo fortalece la salud de los empleados, sino que fomenta la colaboración y el espíritu de equipo, dos elementos cruciales para crear entornos de trabajo positivos y aumentar el rendimiento productivo”, comentan desde la plataforma.

Orgullo de pertenencia

Crear un entorno de trabajo donde los empleados se sientan valorados y orgullosos de pertenecer es otra de las claves. Para Nicolás André, “las organizaciones deben ser capaces de demostrar que se preocupan por el bienestar y crecimiento de todos sus miembros de forma honesta, desde la transparencia y la comunicación abierta, y para ello existen herramientas de comunicación interna que permiten que los empleados se sientan valorados y escuchados logrando así una mayor fidelidad y compromiso”.

Entornos de trabajo flexibles

La flexibilidad es remarcada como una de las demandas crecientes de los trabajadores. La utilización de la tecnología permite a los empleados trabajar de forma remota, tener horarios flexibles, disfrutar de formaciones online, etc. Tal y como señala la compañía, gracias a esta flexibilidad las empresas no solo optimizan el rendimiento, sino que facilitan el equilibrio entre la vida personal y laboral, y esto es algo cada vez más valorado por todo tipo de profesionales.

“La productividad no se trata únicamente de horas trabajadas, sino de establecer las condiciones adecuadas para que los empleados se sientan motivados y comprometidos - señala Nicolas André-. A través de estas cinco claves, las organizaciones pueden crear entornos de trabajo estimulantes que fomenten tanto el crecimiento individual como el éxito colectivo de sus empleados y actualmente existen herramientas tecnológicas de comunicación interna que facilitan a los departamentos de recursos humanos su implementación y automatización dentro de las empresas”.

Sobre Vip District

Vip District es la empresa líder en soluciones digitales para el engagement de empleados. Ofrece una plataforma all-in-one que combina soluciones digitales innovadoras para establecer una comunicación inteligente entre trabajadores y empresas que mejora el compromiso y sentimiento de pertenencia a la organización. Cuenta con programas de descuentos exclusivos para empleados contribuyendo a su bienestar financiero, planes de reconocimientos corporativos, herramientas de gestión de la comunicación interna y la formación de empleados, así como soluciones de marketing relacional para la captación y fidelización de clientes.

Vip District trabaja con más de 3000 empresas y más de 7 millones de usuarios activos en Europa. Cuenta con oficinas en España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos.