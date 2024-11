Cómo transformar la cesta de la compra: Paccari explica los beneficios de apostar por marcas responsables

Paccari, empresa chocolatera sostenible, señala algunos de los beneficios de elegir productos responsables con el medio ambiente, como apoyar a las comunidades productoras o ser más conscientes de la calidad y procedencia de los alimentos En la actualidad la crisis climática y la desigualdad económica y social está alcanzando niveles preocupantes, y la industria alimentaria, responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero según datos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), es en parte responsable de ello.

Frente a esta realidad, ser un consumidor responsable no es una opción, ya que las regulaciones y leyes en esta materia están obligando a los consumidores a ser más responsables y a contribuir en la creación de un sistema de producción más ético y sostenible. Elegir productos de comercio directo y ecológicos significa apoyar a agricultores que cultivan sus tierras sin degradar el medio ambiente, bajo condiciones justas, permitiendo así el desarrollo económico de sus comunidades.

Pero para marcas como Paccari, compañía chocolatera de origen ecuatoriano que pone en el foco de su negocio el bienestar social, económico y laboral de los agricultores, ser responsable no es una obligación impuesta por las nuevas normativas, sino una responsabilidad ineludible hacia el planeta y las futuras generaciones. Para Santiago Peralta, fundador de Paccari, "cada tableta de chocolate se convierte en una oportunidad para crear un impacto positivo, que va mucho más allá del producto final y que afecta positivamente a toda la cadena de valor".

La marca de chocolate ecológico quiere ayudar a los consumidores a elegir productos responsables con el medio ambiente, que apoyen a los trabajadores en condiciones justas y contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo. Y es que, adoptar hábitos de consumo responsable en la cesta de la compra puede generar impactos positivos que van mucho más allá de lo que se suele pensar, entre los que destacan:

Apoyo a las comunidades productoras: Al optar por el comercio directo, los consumidores ayudan a fortalecer la economía local de las comunidades agrícolas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Reducción del impacto ambiental: Los agricultores que trabajan como Paccari siguen prácticas sostenibles, como la reducción de pesticidas y el uso de métodos de cultivo regenerativos, lo que permite conservar la biodiversidad y reducir la huella de carbono de los productos. Transparencia y trazabilidad: Comprar productos responsables permite a los consumidores conocer el origen de lo que están consumiendo, garantizando que sus elecciones están alineadas con valores éticos y responsables. Mejora de la salud: Los productos sostenibles suelen estar libres de pesticidas y aditivos químicos, lo que reduce la exposición a sustancias nocivas y ayuda a cuidar la salud y potenciar el bienestar. Reducción de residuos y ahorro de recursos: Al apostar por productos con envases biodegradables o de menor impacto ambiental, se disminuye la cantidad de residuos generados, favoreciendo un uso más eficiente de los recursos naturales. Educación y cambio cultural: Fomentar el consumo responsable promueve un cambio cultural hacia hábitos más conscientes, que tienen como consecuencia la creación de una sociedad más informada y responsable. Un chocolate con impacto positivo

Para Paccari, cada elección cuenta. A través de alianzas directas con agricultores, la marca garantiza que cada tableta de chocolate no solo sea deliciosa, sino también una herramienta de cambio para el medio ambiente y las personas que dependen de este producto para vivir. Por ello, la compañía fomenta la educación de los consumidores en torno a temas como la trazabilidad y el comercio justo, invitando a los consumidores a conocer más sobre la procedencia de sus productos y el impacto de cada elección en el mundo que los rodea.

"El comercio directo permite desarrollar relaciones a largo plazo con los agricultores, algo que beneficia a toda nuestra cadena de producción. En Paccari, cada tableta de chocolate es una oportunidad para contribuir a la creación de un sistema alimentario más justo y sostenible," comenta Santiago Peralta.