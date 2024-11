Por cada vivienda que se pone en alquiler, Alfa Inmobiliaria contabiliza 10 interesados

Cada vez más personas alquilan propiedades sin visitarlas previamente, asumiendo importantes riesgos. La mayor demanda se encuentra en las viviendas que oscilan entre los 800 y 1.200 euros de renta mensual Por cada vivienda que sale al mercado del alquiler, hay hasta diez personas interesadas en arrendarla. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio interno de la red Alfa Inmobiliaria, con más de 200 agencias inmobiliarias, la mitad de ellas repartidas por todo el país.

"Esta situación está llevando a que cada vez más personas alquilen propiedades sin visitarlas previamente, asumiendo importantes riesgos, con tal de no perder la oportunidad" ha afirmado Antonio Pérez de la Torre, director general de la compañía. Según la misma fuente, la situación del mercado, y la urgencia por encontrar vivienda, está llevando a muchos inquilinos a tomar decisiones muy apresuradas asumiendo un riesgo real. "El inquilino podría encontrarse con varios riesgos, entre ellos la posibilidad de que el inmueble no exista, que las fotos o descripciones no reflejen la realidad, que el estado del inmueble no cumpla con lo prometido, que la vivienda esté en una zona ruidosa, insegura o mal comunicada, afectando la calidad de vida", advierte Pérez de la Torre.

En cuanto al perfil de esta demanda, Alfa Inmobiliaria lo sitúa en familias y jóvenes profesionales, interesados especialmente en viviendas cuya renta oscila entre los 800 y 1.200 euros al mes, en las principales áreas urbanas y metropolitanas, donde la demanda supera ampliamente a la oferta.

Las zonas con mayor demanda y sus implicaciones

Este desequilibrio entre oferta y demanda es especialmente notable en las áreas bien comunicadas de las grandes ciudades y en localidades cercanas que cuentan con más servicios y conexiones rápidas. En Madrid, por ejemplo, los barrios de Chamberí, Salamanca y zonas de la periferia bien conectadas como Pozuelo de Alarcón y Getafe están atrayendo una gran cantidad de inquilinos. En Barcelona, los barrios que concentran la mayor parte de esta demanda son Eixample y Gràcia, o los municipios de Hospitalet de Llobregat y Badalona.

Ante esta situación, se están dando también muchos casos de que la vivienda se pone en alquiler sin las mejoras necesarias, a pesar de que el incremento de los precios ha sido de aproximadamente un 10% en el último año. En ciudades como Madrid y Barcelona, los precios superan ya los 20 euros/m² en algunas zonas, mientras que en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, estos se mantienen por debajo de los 8 euros/m².

La tecnología como aliada, y recomendaciones para inquilinos en el mercado actual

"En Alfa Inmobiliaria hacemos un uso importante de la tecnología, y en especial de los tours virtuales, o videoconferencias, para simplificar notablemente el proceso de alquiler" añade el experto. Permitiendo a los interesados visitar la propiedad a distancia, ahorrando tiempo en visitas innecesarias. Esta tecnología también aporta seguridad, ya que permite a los inquilinos verificar detalles importantes antes de visitar en persona. "De este modo, el proceso de búsqueda se vuelve más ágil y seguro, tanto para el arrendador como para el arrendatario", explica el directivo de Alfa Inmobiliaria.

Para afrontar con éxito este entorno tan competitivo, Alfa Inmobiliaria aconseja a los inquilinos buscar la forma de generar confianza en los caseros y agilizar el proceso. En concreto, recomienda acudir a la cita con toda la documentación lista y actualizada (contratos laborales, últimas nóminas o referencias de anteriores arrendadores), escribir una breve carta de presentación destacando la estabilidad laboral del interesado, su responsabilidad y por qué le interesa esa propiedad en particular y, "aunque pueda parecer un consejo interesado, añade Pérez de la Torre, Alfa Inmobiliaria aconseja a los inquilinos que busquen asesoramiento profesional. Contar con una agencia de confianza ayuda a reducir riesgos y asegura un proceso de alquiler más transparente y seguro", concluye.