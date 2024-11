TCL y Runtime colaboran para enriquecer las opciones de entretenimiento

Los usuarios de televisores y dispositivos TCL ya pueden acceder a una gran variedad de contenidos de la plataforma gratuita de canales FAST, Runtime, a través de TCL Channel, la aplicación de streaming gratuita integrada. Esta colaboración entre TCL y Runtime supone un importante paso adelante para ofrecer una experiencia de entretenimiento integral sin coste adicional, fácilmente accesible en todos los dispositivos TCL a través de TCL Channel.

Conocido por sus productos innovadores y de fácil consumo, TCL, un gigante mundial de la tecnología y la electrónica de consumo, es famosa no solo por su hardware de vanguardia que ofrece experiencias audiovisuales de primer nivel, sino también por su compromiso con la mejora de las experiencias de software y el enriquecimiento de la oferta de contenidos para los usuarios de TCL.

Acceso a los canales de Runtime en TCL Channel Los usuarios de TCL tendrán ahora el privilegio de explorar la variada programación de Runtime a través de varios canales temáticos directamente en la interfaz de TCL Channel, incluyendo:

Runtime Cine y Series: Una mezcla de películas y series de todos los géneros.

Runtime Acción: Repleto de contenidos cargados de adrenalina.

Runtime Comedia: Para aquellos que buscan una escapada cómica.

Runtime Romance: Con historias de amor atemporales.

Runtime Crimen: Ofreciendo dramas policiales de primera categoría.

Runtime Thriller y Terror: Un paraíso para los amantes del suspense y el terror.

Sangre Fría by Runtime: Especializado en documentales sobre crímenes reales.

Runtime Clásicos: Dedicado a las obras maestras del cine atemporal.

Runtime Series: Con títulos emblemáticos de la televisión.

Runtime Familia: Ideal para ver en familia.

Ana y los 7 y Curro Jiménez: Presentando series españolas de renombre.

Con esta amplia selección de contenidos, Runtime se perfila como un destino de referencia para públicos de todos los gustos y edades, ofreciendo una mezcla de acción, suspense, clásicos y programación familiar. TCL no solo destaca en el suministro de hardware sin precedentes para experiencias audiovisuales, sino que también se esfuerza por mejorar las experiencias de software y enriquecer la oferta de contenidos para sus usuarios, garantizando una experiencia de entretenimiento holística y envolvente.

Cómo conseguir la aplicación TCL Channel:

Abre tu televisor TCL: Enciende tu televisor TCL.

Conéctate o regístrate: En la esquina superior izquierda, inicia sesión o registra tu cuenta.

Navega hasta Tus Apps: En la página de inicio, localiza “Tus Apps”.

Busca la app TCL Channel: Desliza hacia la derecha hasta encontrar la aplicación TCL Channel.

Abre la aplicación: Haz clic para abrir la aplicación y empezar a disfrutar de contenidos gratuitos.

Acerca de TCL

TCL es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder mundial en el sector de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, desde televisores y aparatos de audio hasta electrodomésticos inteligentes. Visite el sitio web de TCL en tcl.com.

Acerca de TCL Channel

TCL Channel es una aplicación líder de streaming para Android integrada en los televisores inteligentes de TCL, que ofrece una amplia gama de contenidos gratuitos a más de 24 millones de usuarios en todo el mundo. Con su variada oferta de canales y su extensa biblioteca de películas y programas, TCL Channel ofrece a los anunciantes soluciones publicitarias específicas para llegar a un público amplio en las redes de televisión conectadas.