Meritxell la mujer fatal que lo cambió todo, el nuevo libro de Abelardo De Santiago Vázquez

El escritor Abelardo De Santiago Vázquez presentó recientemente su obra Meritxell la mujer fatal que lo cambió todo, una novela que ha generado expectativa entre sus seguidores y el público en general.

Este libro de Abelardo De Santiago Vázquez explora distintos matices de la seducción y transformación a través de sus protagonistas. Además, contiene una trama cargada de intriga y un desarrollo profundo de los personajes. A continuación, el autor cuenta más detalles sobre esta obra.

¿Qué le inspiró a escribir la historia de Meritxell la mujer fatal que lo cambió todo?

Me vino a la cabeza una posible historia sobre una mujer atractiva, femenina y cautivadora, pero al mismo tiempo fría, controladora y manipuladora.

¿Cómo describiría el estilo narrativo del libro? ¿Se podría inscribir en algún género literario?

El libro está pensado para no enmarcarlo en un único género, si bien el género troncal es el misterio, cohabitan con él varios subgéneros como el erotismo, el romanticismo, la aventura, la acción y unos breves toques de humor negro.

¿Cómo fue el proceso de construcción del personaje de Meritxell? ¿Se inspiró en personas reales o en algún personaje literario previo?

El personaje de Meritxell es totalmente imaginario, como se diría en las películas, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

El título sugiere que Meritxell lo "cambió todo". ¿Qué aspectos específicos del mundo o de los personajes a su alrededor son transformados por ella?

En el libro todo está conectado con ella, la pregunta es ¿po rqué?, respuesta, quizás lo averigües después de leerlo, ya que está oculto.

El concepto de la femme fatal ha sido ampliamente usado en la literatura y el cine. ¿Cómo ha reinventado este arquetipo con Meritxell?

Con relación a otros modelos o prototipos de femme fatal, como por ejemplo la inolvidable Gilda, le he intentado dar un toque más moderno y actual.

¿Qué aspectos de la historia cree que conectarán más profundamente con los lectores?

Sin lugar a dudas los diferentes amores y desamores entre los personajes, más que el propio asesinato.

¿Qué simboliza Meritxell dentro del contexto más amplio de la historia? ¿Es solo un personaje o también una metáfora de algo más grande?

Si leen el libro, Meritxell, es más profunda que únicamente la mujer atractiva y manipuladora, en la segunda parte de la novela el nombre juega doble sentido, y ahí a partir de ahí se puede intuir "qué o quién es", pero no lo ve todo el mundo.

Los personajes secundarios suelen ser claves para entender a la protagonista. ¿Quiénes son los personajes que rodean a Meritxell y cómo influyen en su transformación?

El coprotagonista Alex es clave, ya que va relatando la historia para acercarnos a todos los personajes y vivencias, el resto de secundarios le van dando forma a la narración.

El escenario o la ambientación es vital en cualquier historia. ¿Cómo influye el contexto en el que se desarrolla la historia en las acciones y decisiones de Meritxell?

Como el libro se divide todo él, en dos historias independientes, pero entrelazadas entre sí, aunque cada historia se desarrolla en escenarios diametralmente opuestos, deben de estar sincronizados para poder funcionar la historia final.

¿Está planeando una continuación de esta historia o explorar otros personajes del mismo universo?

Soy del pensamiento que las secuelas restan más que suman, con lo que la próxima novela tendrá otra historia y personajes.

En definitiva, en Meritxell la mujer fatal que lo cambió todo, Abelardo De Santiago Vázquez propone una invitación a sumergirse en una narración misteriosa en la que se entrelazan relaciones familiares e historias del pasado. En particular, este autor muestra la complejidad del ser humano y el impacto que una sola persona puede tener en su entorno. Se trata de una obra que produce un eco que resuena en los pensamientos de los lectores, incluso tiempo después de haber finalizado la lectura.