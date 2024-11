Clínica Maxilofacial Calvo de Mora ofrece tratamientos definitivos para tratar la apnea del sueño y el ronquido

La apnea del sueño es una afección muy común en el mundo en la cual la respiración se detiene y se reinicia muchas veces mientras una persona duerme. Estas pausas pueden durar hasta 10 e incluso hasta 30 segundos y, además de interrumpir el sueño, reducen la oxigenación del cuerpo, lo que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares.

El tratamiento para la apnea del sueño varía dependiendo de la gravedad del trastorno, preferencia del paciente u otros factores de salud. En Madrid, Clínica Maxilofacial Calvo de Mora se dedica a evaluar personalmente la condición de cada paciente y tratar este padecimiento mediante la aplicación de tratamientos no invasivos como el dispositivo de avance mandibular (DAM) o el tratamiento quirúrgico: Cirugía Ortognática, en los casos más crónicos.

Tratamientos para la apnea del sueño en Clínica Calvo de Mora El primer paso para la detección de trastornos respiratorios en la Clínica Calvo de Mora, consiste en realizar una primera consulta de valoración en el cual los profesionales evalúan la condición del paciente y determinan el tratamiento más adecuado a sus necesidades. Uno de los más empleados es el dispositivo de avance mandibular (DAM), se trata de unas férulas dentales, diseñadas a la medida, que se utilizan por las noches para mantener la mandíbula en una posición ligeramente adelantada. Este posicionamiento ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas, evitando el colapso de los tejidos blandos que causan la obstrucción.

En el centro maxilofacial en Madrid utilizan OrthoApnea NOA, un DAM avanzado que se adapta a la biomecánica mandibular de cada paciente, lo que incrementa su eficacia y comodidad. El dispositivo está especialmente recomendado para personas con apnea del sueño leve o moderada y para aquellos que no toleran el uso de CPAP (presión positiva continua de las vías respiratorias), o no desean practicarse intervenciones quirúrgicas.

En los casos más crónicos se recomienda la realización de cirugía ortognática, que consiste en realizar un adelantamiento del maxilar y la mandíbula para ampliar las zonas respiratorias del paciente y conseguir una mejor ventilación durante el sueño. El procedimiento tiene una tasa de éxito de 95% y ofrece beneficios estéticos, favoreciendo la armonía facial y la oclusión dental.

Métodos para el diagnóstico de la apnea del sueño Un diagnóstico preciso es la clave para seleccionar el tratamiento más adecuado para la apnea del sueño. En este sentido, los profesionales de la Clínica Calvo de Mora utilizan una combinación de métodos diagnósticos que les permite evaluar diversas variables que puedan influir en la aparición de este padecimiento.

Entre ellos recurren a la poligrafía respiratoria, que registra las variables respiratorias, los niveles de oxígeno y los movimientos del tórax. Además, realizan una evaluación maxilofacial para detectar si existen problemas anatómicos que generen una obstrucción de las vías respiratorias. También hacen una exploración física detallada del paciente y un cuestionario de la Escala de Somnolencia de Epworth para determinar el impacto de la apnea del sueño en la vida diaria del paciente.

Accediendo a la página web de esta clínica los usuarios pueden agendar una consulta con sus especialistas y eliminar de forma definitiva el problema de la apnea del sueño.