​Explorando prácticas para la seguridad en criptomonedas: protege tus activos digitales

Aunque las criptomonedas otorgan a las personas un control financiero total, este grado de independencia exige una atención rigurosa a la seguridad. Proteger tus activos digitales es esencial porque es imposible recuperar criptomonedas perdidas o robadas.

Este artículo describe los procedimientos necesarios para ayudarte a asegurar tus inversiones en criptomonedas contra amenazas.

Por qué la seguridad es esencial

Es imposible sobreestimar la importancia de proteger tus criptomonedas. A medida que se vuelven más populares, los criminales las atacan cada vez más.

En 2023, los hackers robaron más de 1.100 millones de dólares en activos de criptomonedas aprovechando fallas en varias plataformas. A diferencia de las cuentas bancarias convencionales o las tarjetas de crédito, las criptomonedas robadas no tienen seguro ni protección contra fraudes, lo que hace que su recuperación sea prácticamente imposible.

Según Chainalysis, los esquemas de phishing y los hackeos a exchanges son las principales razones por las que se roban criptomonedas, siendo el phishing responsable del 22 % de las pérdidas. Sin medidas de seguridad robustas, las tenencias de criptomonedas siguen siendo vulnerables a intentos de hackeo, estafas de phishing y errores del usuario.

Pasos clave para la seguridad en criptomonedas

Ahora discutamos cómo puedes asegurarte de que tus activos estén protegidos.

Crea contraseñas fuertes y únicas Para cada cuenta, crea una contraseña complicada y única; no uses la misma en diferentes plataformas. Estas pueden ser creadas y almacenadas de manera segura utilizando un gestor de contraseñas. Para mayor seguridad, activa la autenticación de dos factores (2FA), que requiere un segundo paso de verificación para acceder a tu cuenta.

Mantén tus claves privadas seguras Tus fondos son accesibles mediante claves privadas; para evitar accesos no deseados, mantenlas fuera de línea y alejadas del almacenamiento en la nube. Las claves privadas deben almacenarse de forma segura para proteger tus valores.

Opta por almacenamiento en frío o una billetera de hardware Usa una billetera de hardware o almacenamiento en frío para el almacenamiento a largo plazo, manteniendo tus claves privadas fuera de línea y seguras de ataques en línea. El almacenamiento en frío es la opción más segura para activos significativos, aunque las billeteras calientes son prácticas para el uso diario.

Cuidado con los intentos de phishing Los ataques de phishing a menudo imitan billeteras o exchanges legítimos para obtener credenciales de inicio de sesión. Usa sitios web guardados para un acceso más seguro, evita correos electrónicos no solicitados que soliciten información y verifica las URL antes de iniciar sesión.

Algunos consejos adicionales para la seguridad Actualiza todo tu software, incluyendo tu billetera, navegador y aplicaciones móviles, a las versiones más recientes para mejorar aún más la seguridad de tus activos en criptomonedas. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de seguridad críticas que protegen contra amenazas actuales; si las descuidas, las vulnerabilidades pueden ser explotadas.

Una billetera de múltiples firmas es una opción viable para aumentar la seguridad. Debido a que este tipo de billetera requiere varias claves privadas para autorizar transacciones, los hackers no pueden acceder a tu dinero sin las demás, incluso si una está comprometida.

Además, distribuir tus valores entre varias opciones de almacenamiento ayuda a reducir riesgos. Para disminuir posibles pérdidas en caso de una violación de seguridad, considera almacenar la mayor parte de tus criptomonedas en una billetera de hardware o billetera multisig y solo una pequeña cantidad en una billetera caliente para el uso diario.

Conclusión

Ten en cuenta que, en última instancia, eres responsable de tu propia seguridad. Toma las medidas de seguridad adecuadas para preservar tus activos y tu futuro financiero.