Haaus® Coliving, liderando el cambio responsable en el mercado de la vivienda en Barcelona

El sector del coliving en Barcelona continúa evolucionando, impulsado por la creciente demanda de soluciones de alojamiento temporal que integren sostenibilidad y confort. En este contexto, Haaus® Coliving se ha posicionado como un referente en la transformación y renovación de espacios urbanos. Frente a la tendencia de crecimiento agresivo observada en algunos competidores del sector, Haaus® Coliving apuesta por un modelo de expansión que prioriza la responsabilidad social y la sostenibilidad económica.

Expansión sostenible a través de la renovación urbana Haaus® Coliving ha implementado un enfoque distintivo basado en la renovación, reconversión y optimización de propiedades deterioradas o infrautilizadas. La empresa ha aumentado su oferta de habitaciones mediante la transformación de oficinas en desuso, reformas de antiguos despachos y recuperación de viviendas en mal estado o previamente ocupadas. Este enfoque no solo revitaliza zonas urbanas, sino que también alinea la expansión de la empresa con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno social y la comunidad local.

“Nosotros nos financiamos con fondos propios, lo que no pone en nuestros hombros la necesidad de un crecimiento agresivo como sí están haciendo muchos otros players del sector en fase de expansión. Solo entramos en operaciones donde aportamos un claro valor a todos nuestros stakeholders, mientras obtenemos una rentabilidad adecuada”, señala Rubio, uno de los directivos de Haaus® Coliving. Este método de autofinanciación y apoyo con recursos bancarios permite a la empresa mantener independencia y centrarse en un crecimiento controlado y consistente sin comprometer la calidad del servicio ni las relaciones con los propietarios o con las comunidades locales.

Una alternativa a las prácticas de crecimiento intensivo En comparación con otras empresas del sector, Haaus® Coliving se distingue por su enfoque rentable y responsable en las negociaciones con propietarios. Mientras que algunas firmas rivales se centran en adquirir propiedades mediante ofertas de precio agresivas, Haaus® opta por acuerdos justos que promueven una colaboración y sostenibilidad a largo plazo. Rubio explica: “Hemos visto cómo otras empresas del sector hacen ofertas por encima del mercado a propietarios con el objetivo de crecer a toda costa. Veremos cómo les va a largo plazo. Por nuestra parte, crecimiento prudente, sostenible y rentable”.

Este modelo también subraya el compromiso de Haaus® Coliving con la sostenibilidad, no solo en la optimización y diseño de espacios, sino también en la gestión responsable de recursos, la concienciación y la promoción de comunidades inclusivas y diversas. La empresa organiza eventos y actividades para fortalecer el sentido de comunidad entre sus residentes, provenientes de más de 35 países y con intereses en diferentes áreas profesionales y académicas. La compañía también planta un árbol por cada mes que sus clientes se hospedan en sus alojamientos contribuyendo a la descarbonización y a la concienciación medioambiental de su comunidad.

Haaus® Coliving continúa marcando la diferencia al priorizar un equilibrio entre crecimiento, sostenibilidad y bienestar de los residentes. A medida que la empresa expande su presencia en Barcelona, se refuerza como un ejemplo de cómo es posible liderar un modelo de coliving que respete tanto al entorno como a las personas.

El futuro de Haaus® Coliving se proyecta como un referente de sostenibilidad y responsabilidad en un sector que, en algunos casos, ha priorizado la rapidez de expansión sobre la calidad del servicio y el impacto social. Con su estrategia de crecimiento rentable, Haaus® sigue consolidándose como una opción sólida para quienes buscan un alojamiento temporal responsable y de alta calidad.