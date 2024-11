La fórmula para tener un abogado disponible todo el año sin arruinarse; tarifa plana para empresas

¿Por qué las empresas están apostando por una tarifa plana de abogados? En el competitivo y cambiante entorno empresarial actual, contar con una protección legal sólida ya no es un lujo, sino una necesidad. Las empresas, independientemente de su tamaño, se enfrentan a desafíos legales constantes, que van desde la redacción de contratos hasta la gestión de disputas y el cumplimiento de normativas. Aquí es donde la tarifa plana de abogados para empresas de LegalCas se convierte en una solución clave.

¿Qué es la tarifa plana de abogados y por qué es crucial para una empresa? Es posible tener acceso a un equipo legal de expertos que se encargue de todas las gestiones jurídicas de la empresa, sin las sorpresas de facturas infladas o consultas a precio de oro. La tarifa plana de abogados es un servicio diseñado para ofrecer asesoramiento y apoyo legal continuo por una cuota mensual fija, lo que permite a las empresas planificar su presupuesto sin el riesgo de costes imprevistos.

En LegalCas, se ofrecen tres planes personalizados que se adaptan al tamaño y las necesidades de la empresa:

Plan Básico (100 €/mes): Ideal para empresas de 1-5 empleados, incluye hasta 3 redacciones o reclamaciones y 3 consultas al mes. Un plan perfecto para pequeñas empresas que quieren estar cubiertas sin necesidad de un gran desembolso

Plan Plus (200 €/mes): Recomendado para empresas de 6-20 empleados, incluye 5 redacciones o reclamaciones, 5 consultas al mes y la adecuación a la normativa de protección de datos (RGPD), esencial para evitar sanciones

Plan Premium (350 €/mes): Indicado para empresas de más de 21 empleados, ofrece 10 consultas y redacciones mensuales, además de importantes descuentos en otros servicios legales

¿Por qué contratar este servicio es más rentable que contratar un abogado tradicional? Las tarifas legales por horas pueden dispararse rápidamente, sobre todo cuando surgen imprevistos o disputas. Con la tarifa plana, la empresa conoce exactamente el coste que va a pagar cada mes, lo que permite controlar sus finanzas y centrarse en hacer crecer su negocio sin preocupaciones.

Además, contar con un equipo de abogados que conozca los detalles de la empresa permite un asesoramiento preventivo, anticipándose a problemas legales que podrían generar costosas demandas en el futuro. LegalCas se especializa en áreas clave como:

Negociación, redacción y revisión de contratos mercantiles

Uno de los aspectos más importantes en el funcionamiento de cualquier empresa es la correcta formalización de sus relaciones comerciales. A través de la tarifa plana de LegalCas, se tendrá acceso a un abogado mercantil especializado que ayudará a:

Negociar términos contractuales que protejan tus intereses y minimicen riesgos.

Redactar contratos desde cero, asegurando que cumplan con todas las normativas vigentes y reflejen de manera clara los acuerdos establecidos con proveedores, clientes o socios.

Revisar contratos ya existentes para detectar cláusulas abusivas o riesgos potenciales que podrían generar problemas en el futuro.

Este servicio es esencial para evitar malos entendidos y litigios que puedan surgir por contratos mal elaborados o ambiguos.

Reclamaciones de deuda

La morosidad es uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas, afectando directamente a su flujo de caja y capacidad de crecimiento. El servicio de reclamación de deudas que incluye la tarifa plana permitirá:

Reclamar deudas de manera extrajudicial, a través de cartas o comunicaciones formales elaboradas por nuestros abogados.

Iniciar procedimientos judiciales si fuera necesario, con la tranquilidad de contar con un equipo especializado que velará por los intereses de la compañía.

Este servicio es crucial para empresas que desean evitar los costosos y largos procesos judiciales relacionados con el cobro de deudas.

Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El cumplimiento de la normativa de protección de datos es una obligación ineludible para cualquier empresa que maneje información de clientes, empleados o proveedores. En LegalCas, se ofrece la adecuación al RGPD, lo que incluye:

Auditoría interna de datos para identificar posibles incumplimientos.

Implementación de medidas de seguridad y protocolos necesarios para cumplir con la normativa.

Redacción de políticas de privacidad y otros documentos legales que aseguren que la empresa cumple con todas las obligaciones en materia de protección de datos

Este servicio es vital, ya que las sanciones por incumplir la normativa de protección de datos pueden ser extremadamente elevadas y perjudicar gravemente la reputación de la empresa.

Estudio de documentación societaria

Para las empresas, es fundamental tener todos los documentos societarios en regla, especialmente cuando se trata de ampliaciones de capital, fusiones, o reestructuraciones empresariales. Los abogados de LegalCas se encargarán de:

Revisar y preparar toda la documentación necesaria para cada uno de estos procesos.

Asesorar en cualquier cambio estructural que la empresa necesite, asegurando que todas las decisiones estén respaldadas legalmente

Este servicio permitirá operar con la tranquilidad de saber que cada movimiento empresarial está correctamente documentado y cumple con todas las obligaciones legales.

Asesoramiento a los órganos de la sociedad

Los órganos de administración de una empresa, como la junta de accionistas o los socios, deben tomar decisiones informadas y alineadas con la normativa vigente. Con la tarifa plana de LegalCas, tendrás acceso a asesoramiento especializado que incluye:

Asesoramiento legal en la toma de decisiones empresariales de gran importancia.

Asistencia en la redacción de actas y otros documentos necesarios para formalizar dichas decisiones.

Apoyo en la resolución de conflictos internos, garantizando que las decisiones se tomen de manera justa y conforme a los estatutos de la empresa

Este servicio es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad en el funcionamiento interno de la empresa.

Derecho de la competencia y competencia desleal

En el entorno empresarial, la competencia desleal puede ser devastadora para las empresas que respetan las reglas. LegalCas ofrece asesoramiento en derecho de la competencia, para proteger a las empresas de:

Prácticas desleales por parte de los competidores, como la imitación de productos, la denigración o el uso indebido de la reputación.

Conflictos relacionados con patentes, marcas o derechos de propiedad intelectual, asegurando que los activos más valiosos estén protegidos

Este servicio es especialmente importante para empresas innovadoras o con marcas consolidadas que necesitan proteger sus activos intangibles frente a terceros.

Propiedad industrial e intelectual

Registrar una marca, patente o diseño es esencial para asegurar que la empresa no solo está protegida, sino que también puede actuar contra aquellos que intenten aprovecharse del trabajo. Dentro de la tarifa plana de LegalCas, se ofrece:

Registro de marcas, patentes y diseños tanto a nivel nacional como internacional.

Asesoramiento en la gestión de derechos de autor, licencias y derechos de imagen.

Defensa legal frente a infracciones de la propiedad intelectual.

Este servicio permitirá proteger la innovación y garantizar que la empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado.

Concurso de acreedores y ley de segunda oportunidad

En momentos difíciles, como situaciones de insolvencia, es fundamental contar con un equipo legal que asesore sobre la mejor forma de actuar. El servicio de asesoramiento en concursos de acreedores incluye:

Evaluación de la viabilidad de la empresa y orientación sobre los pasos a seguir para evitar la liquidación.

Asistencia en la presentación del concurso de acreedores y la negociación con los acreedores.

Asesoramiento en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, para empresarios individuales que necesiten un respiro financiero.

Este servicio es crucial para minimizar los impactos negativos en la empresa y ayudar a superar momentos de crisis.

Ventajas adicionales de la tarifa plana para empresarios ocupados El día a día de un empresario está lleno de decisiones importantes, y lo último que necesitas es preocuparte por el cumplimiento de la normativa o la redacción de documentos legales complejos. Con LegalCas, se puede tener la tranquilidad de que los asuntos legales están siempre bajo control. Además, ofrecen asesoría sobre temas como la competencia desleal, la transmisión de participaciones y la reestructuración empresarial, entre otros.

¿Cómo empezar a proteger una empresa? Contratar la tarifa plana de abogados es tan sencillo como rellenar un formulario en la web. Se pondrán en contacto con cada persona de inmediato para analizar las necesidades y ofrecer el plan que mejor se ajuste a cada empresa. No hay que dejar que los problemas legales pillen a nadie desprevenido: proteger el negocio hoy mismo y empezar a disfrutar de la tranquilidad que proporciona tener un equipo de abogados expertos a la disposición.

En un entorno empresarial tan exigente, anticiparse a los problemas legales es la clave del éxito. Con LegalCas, se puede hacer sin tener que preocuparse por las facturas inesperadas. ¡Es posible aprovechar ahora la tarifa plana y descubrir la ventaja de tener un abogado al servicio durante todo el año!