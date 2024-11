Nuevo poemario 'El corazón del dinero' de Estefanía Mbá, ya disponible a la venta

La autora Estefanía Mbá, originaria de Guinea Ecuatorial y residente en España, lanza su nuevo libro 'El corazón del dinero', un poemario único y cautivador que explora la conexión entre la poesía y el emprendimiento. Disponible exclusivamente en Amazon, esta obra es el primero de una serie dedicada a aquellos que sueñan y luchan por crear su propio camino en el mundo de los negocios En El corazón del dinero, Mbá presenta una perspectiva fresca y emotiva sobre los retos y las recompensas de emprender. Lejos de los típicos libros de autoayuda o de finanzas, este poemario ofrece un enfoque lírico, con textos que capturan las emociones más profundas que enfrenta cualquier emprendedor: el miedo al fracaso, la euforia del éxito, la soledad en el camino y la lucha constante por hacer realidad un sueño.

"Emprender es un acto poético en un mundo hecho para lo práctico", escribe Mbá en su nota introductoria. Y es precisamente esa premisa la que guía cada poema de este volumen. Con un lenguaje sencillo, pero lleno de simbolismo, la autora invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la pasión, incluso cuando los números no cuadran o las expectativas parecen desmoronarse. En un equilibrio perfecto entre lo emotivo y lo práctico, El corazón del dinero es una obra inspiradora para cualquier persona que haya sentido el deseo de construir algo propio.

El poemario está dirigido tanto a emprendedores experimentados como a aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial. A través de una serie de poemas cuidadosamente seleccionados, Mbá aborda temas como la perseverancia, la creatividad y la resiliencia, recordándonos que el éxito no siempre es lineal y que cada caída puede ser una oportunidad para crecer.

Con títulos como "Emprender", "Mantener equilibrios", "La actitud no suma cero" y "Romper algunas reglas", El corazón del dinero es un reflejo de las experiencias personales de la autora en el mundo del emprendimiento, así como de los aprendizajes adquiridos a lo largo de su trayectoria profesional. Mbá, quien también es especialista en propiedad intelectual y gerencia musical, ha sabido compaginar su pasión por la escritura con su conocimiento en el ámbito empresarial, creando una obra que se destaca por su originalidad y profundidad.

Este nuevo poemario se une a la lista de obras publicadas por Estefanía Mbá, entre las que se encuentran Voces en vela (2021), Adiós, hasta siempre (2022) y En piel de dos (2022). Con El corazón del dinero, la autora da un paso más en su carrera literaria, mostrando una vez más su capacidad para conectar con el lector a través de sus palabras, y demostrando que la poesía puede ser una herramienta poderosa en cualquier ámbito de la vida.

El corazón del dinero ya está disponible en formato tapa dura y digital a través de Amazon. Para más información sobre la autora y su obra, se puede visitar su página www.vocesenvela.com o seguirla en redes sociales en @vocesenvela.

Sobre la autora: Estefanía Mbá es autora de varios poemarios, entre ellos Voces en vela y Adiós, hasta siempre. Con una formación en Derecho y Ciencias Políticas, también es especialista en propiedad intelectual y docente. Mbá comparte sus experiencias y reflexiones en su blog personal y en su canal de YouTube Voces en Vela, donde aborda temas de superación personal y emprendimiento creativo.