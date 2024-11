Ángela González se une a otras nueve cantautoras en su nuevo single 'No, no y no'

¿Qué pasa cuando se juntan 10 jóvenes y talentosas mujeres? Pues que surgen temas tan únicos y especiales como 'No, no y no', el nuevo single de Ángela González. Y es que la cantautora ha querido compartir su canción con otras nueve compañeras emergentes a las que le unen un respeto mutuo: Beatriz González, Alba Lamerced, Claudia Aguilar, Sandra Corma, Paula Rubio, Laura Coll, Karma, Sandra Bautista y Alba Mirás.

Ilustración de la portada: Virginia Filardi



"Una vez repartidas y enviadas las diferentes partes que quería que hiciese cada una, me surgió una preocupación", cuenta la propia Ángela, "y es que pensé que estaba juntando a 10 mujeres y no iba a hacer nada importante". Pero ese pensamiento le duró poco: "En realidad me parece algo muy importante unir a tantas cantautoras simplemente por placer y mera admiración mutua".

'No, no y no' es un canto contra las relaciones tóxicas, una historia contada en voz de alguien que toma las riendas de la situación para poner límites y plantar cara a esa persona dañina, en un tema sencillo, divertido y alegre en lo musical, pero a la vez vengativo y crítico en la letra, creando la perfecta despedida.

Una canción a la que dan color 10 voces diferentes y todas ellas son protagonistas, ya sea como papel principal, secundario o en los coros.

La producción musical, mezcla y máster es de Fernando Macías y todo está hecho en La Azotea Studio, y la portada es obra de la ilustradora Virginia Filardi.



Podremos disfrutar de su delicada voz en directo en su gira por España que tiene próximas paradas en Madrid el 16 de noviembre (sala Búho Real), Burgos el 5 de diciembre (Terradillos de Esgueva), Jaén el 6 de diciembre (La Resistencia de Jaén) y Barcelona el 8 de febrero (New Fizz), además de nuevas fechas aún por anunciar.

Sus actuaciones en Elche y Valencia han sido canceladas por las consecuencias de la terrible DANA que ha afectado a la Comunidad Valenciana.