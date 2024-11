Obg consultores y Alias Robotics se alían para fortalecer la ciberseguridad en la industria azulejera de Castellón

Obg consultores y Alias Robotics anuncian su alianza estratégica, un movimiento que promete transformar la seguridad digital del sector azulejero.

Esta colaboración única combina la experiencia local en transformación digital con la experiencia internacional en ciberseguridad industrial, ofreciendo soluciones de vanguardia para proteger y optimizar los procesos de producción en la industria cerámica.

Protegiendo la innovación y competitividad del sector cerámico frente a crecientes ciberamenazas La alianza entre Obg consultores y Alias Robotics representa una fusión estratégica de conocimientos y capacidades que trasciende fronteras, que nace como respuesta a esta creciente necesidad, proporcionando un enfoque integral que abarca desde la auditoría de sistemas, hasta la implementación de soluciones de protección avanzadas.

Sinergia entre conocimiento local y experiencia global Obg consultores aporta su profunda comprensión del tejido empresarial local, y un gran conocimiento en la transformación digital de las PYMES castellonenses. Esta colaboración combina dicha experiencia local en transformación digital con la especialización internacional en ciberseguridad industrial, ofreciendo soluciones innovadoras para proteger y optimizar los procesos de producción en el sector cerámico, adaptadas meticulosamente a las necesidades específicas de la industria azulejera de Castellón.

Jesús Ortiz, consultor principal de Obg consultores, destaca: "Nuestra colaboración con Alias Robotics nos permite ofrecer a las empresas azulejeras de la provincia de Castellón, un nivel de protección sin precedentes. Combinamos nuestro profundo conocimiento del tejido empresarial local con la experiencia internacional en ciberseguridad industrial de Alias Robotics, creando soluciones a medida que no solo protegen, sino que también optimizan los procesos productivos".

Por su parte, Nuria Carrillo, CRO de Alias Robotics, añade: "La industria azulejera de Castellón no solo lidera en innovación, sino también en la adopción de nuevas tecnologías. Nuestra experiencia en auditorías y protección de sistemas industriales se adapta perfectamente a sus necesidades de seguridad. Junto con Obg consultores, ofrecemos soluciones que no solo garantizan la resiliencia frente a ciberataques, sino que también permiten a estas empresas mantener su ventaja competitiva en un entorno global cada vez más digitalizado".

Soluciones de ciberseguridad industrial de vanguardia para empresas azulejeras La alianza estratégica entre Obg consultores y Alias Robotics ofrece un conjunto integral de servicios de ciberseguridad industrial diseñados específicamente para abordar los desafíos únicos del sector azulejero. Este portafolio de soluciones comienza con una exhaustiva identificación de activos en redes OT, realizando un mapeo detallado de la infraestructura industrial de cada empresa para clasificar y proteger sus activos más críticos. A continuación, se desarrolla una hoja de ruta personalizada para la mejora de redes OT, fortaleciendo la infraestructura y adaptándola a las necesidades específicas de cada planta de producción cerámica. También se incluyen auditorías de ciberseguridad y pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades en los sistemas de automatización y control industrial para la producción azulejera. Además, se ofrece una evaluación completa del cumplimiento normativo, analizando la infraestructura frente a los requisitos de normativas europeas como NIS2, ISO 27000 y GDPR, así como estándares internacionales relevantes para la industria. Este enfoque integral se complementa con programas de formación y capacitación en ciberseguridad, diseñados para elevar las competencias del personal técnico y directivo del sector, asegurando una cultura de seguridad robusta en todos los niveles de la organización.

Preparándose para regulaciones futuras Con esta oferta, las empresas azulejeras no solo se protegen contra amenazas cibernéticas avanzadas, sino que también se posicionan ventajosamente en un mercado global cada vez más regulado y consciente de la seguridad digital. Esta colaboración llega en un momento crucial, con la adopción de la Directiva NIS2 sobre la Seguridad de Redes y Sistemas de Información en octubre de 2024. Aunque, los Estados miembros tendrán hasta 2025 para transponerla a sus legislaciones nacionales, es esencial que las empresas del sector azulejero se anticipen a estos cambios. La alianza con Obg consultores y Alias Robotics ayudará a las empresas a cumplir con las futuras exigencias normativas, evitando sanciones y fortaleciendo su posición en el mercado.

Jesús Ortiz concluye: “Queremos que la industria azulejera de Castellón sea un referente, no solo en innovación y calidad, sino también en seguridad digital. Con esta alianza, ofrecemos la tranquilidad que las empresas necesitan para enfocarse en producir cerámica de clase mundial”.

Las empresas interesadas en conocer más sobre cómo esta alianza puede beneficiar a su negocio, pueden contactar con Obg consultores en hola@obgconsultores.com.

Sobre Obg consultores:

Obg consultores by Orbelgrupo, es una consultoría especializada en transformación digital y ciberseguridad dirigida a PYMES. Con más de 40 años de experiencia en el sector industrial, Obg consultores ofrece soluciones integrales que impulsan la competitividad y la seguridad de las empresas en la era digital.

Sobre Alias Robotics:

Alias Robotics es una empresa líder en ciberseguridad industrial y robótica, con presencia internacional. Especializada en ciberseguridad y ciberresiliencia de sistemas ciberfísicos, Alias Robotics es una firma líder que ofrece soluciones para proteger infraestructuras críticas y sistemas automatizados en todo el mundo.

Sobre Orbelgrupo

Orbelgrupo acumula más de 40 años de experiencia en el sector industrial, concretamente en áreas como la Manutención (Orbel Flotas), Ingeniería Logística o Robótica (Orbel Ingeniería). Expertos en detectar las necesidades de los mercados, la compañía ha ido incorporando nuevas líneas de negocio relacionadas con la Formación, a través de Academia Industrial, referentes en formación profesional para el sector industrial desde hace casi dos décadas. Más recientemente, el Grupo también ha puesto el foco en el sector servicios, creando Obg consultores. La Consultoría dirigida a las PYMES de la Comunitat Valenciana que contribuye a buscar las soluciones más idóneas para impulsar la transformación industrial de cada negocio, ofreciendo además, formación empresarial para ayudar a mejorar las competencias de los empleados, mediante Obg academy. En esta gran apuesta por la transformación industrial y por su afán constante de contribución, colaboración e innovación, nació TECHCITY. El espacio en el que el talento, los conocimientos y la experiencia, convergen en forma de encuentros profesionales para compartir ideas, reflexiones y proyectos innovadores, mediante los diferentes líderes.