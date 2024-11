Academia Industrial by Orbelgrupo lanza su nueva página web con una imagen renovada y funcionalidades mejoradas

La nueva plataforma refuerza la experiencia del usuario y adapta la formación a las demandas del mercado laboral actual. Con más de 400 cursos anuales, Academia Industrial by Orbelgrupo sigue siendo referente en formación profesional industrial en España. Academia Industrial by Orbelgrupo, líder nacional en formación profesional para el sector industrial, ha anunciado el lanzamiento de su nueva página web, concebida para ofrecer una experiencia de usuario mejorada y facilitar el acceso a su amplia oferta formativa. Con más de 15 años de experiencia y más de 400 cursos anuales en modalidades presencial, mixta y online, esta renovada plataforma refleja la evolución y el compromiso de Academia Industrial con la excelencia, la innovación y una educación profesional de calidad. Así, promueve una interacción ágil y personalizada tanto para estudiantes como para empresas, entidades públicas y particulares.

Un enfoque innovador para un aprendizaje efectivo La metodología de Academia Industrial ha sido perfeccionada con los años para formar a los profesionales del futuro mediante programas que responden a las demandas actuales del mercado. Para las empresas, ofrece formación personalizada que se ajusta a las necesidades específicas de cada organización, asegurando un aprendizaje flexible y eficiente, alineado con los objetivos de cada entidad. De este modo, Academia Industrial garantiza la calidad en sus programas, adaptándose a los horarios y particularidades de cada cliente corporativo y ofreciendo una formación sólida que responde a los desafíos del sector industrial.

En el ámbito de las entidades públicas, Academia Industrial colabora activamente mediante programas formativos a medida, diseñados para mejorar la empleabilidad y fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Estos programas cumplen con todas las normativas vigentes, incluyendo las certificaciones y homologaciones requeridas, asegurando tanto la calidad del aprendizaje como el cumplimiento de los estándares oficiales.

Una formación práctica y de vanguardia para particulares Academia Industrial también ofrece a los particulares acceso a contenidos teórico-prácticos actualizados, impartidos por docentes certificados y con acceso a equipos de última generación. Esto permite a los estudiantes integrarse en el mercado laboral con una preparación adecuada y competitiva, respondiendo a las crecientes exigencias de su sector. A través de una metodología integral, Academia Industrial facilita el aprendizaje de habilidades prácticas y la actualización constante en las competencias más demandadas.

Academia Industrial estructura su oferta formativa en tres áreas especializadas: logística e intralogística, seguridad industrial y mecánica industrial. Cada una de estas áreas se desarrolla en programas de formación continua que permiten a los estudiantes mantenerse al día en sus sectores. Estos programas, diseñados en módulos de 40 horas, proporcionan competencias específicas en campos como la gestión logística, la prevención de riesgos y la robótica industrial. Gracias a esta organización, la academia garantiza que cada curso esté alineado con las exigencias del mercado laboral en constante evolución, permitiendo a los estudiantes acceder a nuevas oportunidades profesionales.

Compromiso con la excelencia y el liderazgo en la formación industrial La trayectoria de Academia Industrial by Orbelgrupo, respaldada por la formación de más de 8.000 estudiantes al año y una comunidad de 30.000 exalumnos, la posiciona como un referente en la capacitación profesional del sector industrial en la Comunidad Valenciana. Su nueva página web, junto con el enfoque en una formación adaptada y eficaz, refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación en respuesta a las necesidades del mercado. Además, con la nueva implementación de un Programa de Franquicias, apoya el crecimiento de empresas y emprendedores que buscan replicar su modelo de formación en otras localidades españolas.

La nueva plataforma también anticipa la futura integración de tecnologías de realidad virtual, aumentada e inteligencia artificial en colaboración con Rewoox, empresa líder en soluciones inmersivas. Este lanzamiento marca un hito en la evolución de Academia Industrial y asegura que estudiantes y profesionales cuenten con el apoyo necesario para alcanzar sus metas en el sector industrial.

Sobre Orbelgrupo

Orbelgrupo acumula más de 40 años de experiencia en el sector industrial, concretamente en áreas como la Manutención, Ingeniería Logística o Robótica. Expertos en detectar las necesidades de los mercados, la compañía ha ido incorporando nuevas líneas de negocio relacionadas con la Formación, a través de Academia Industrial, referentes en formación profesional para el sector industrial desde hace casi dos décadas. Más recientemente, el Grupo también ha puesto el foco en el sector servicios, creando Obg consultores. La Consultoría dirigida a las PYMES de la Comunitat Valenciana que contribuye a buscar las soluciones más idóneas para impulsar la transformación industrial de cada negocio, ofreciendo además, formación empresarial para ayudar a mejorar las competencias de los empleados, mediante Obg academy. En esta gran apuesta por la transformación industrial y por su afán constante de contribución, colaboración e innovación, nació TECHCITY. El espacio en el que el talento, los conocimientos y la experiencia, convergen en forma de encuentros profesionales para compartir ideas, reflexiones y proyectos innovadores, mediante los diferentes líderes.