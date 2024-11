Pintura en polvo al horno para llantas y piezas de moto; Restauración y personalización con JJ Racing Coatings

JJ Racing Coatings es una empresa que ofrece servicios de pintura en polvo al horno para piezas de moto, una combinación de resistencia, personalización. Especializados en llantas de motocross y enduro, su enfoque va más allá del simple recubrimiento, proporcionando un servicio integral que va desde el decapado de la pintura antigua, chorreado con arena, reparaciones y soldadura y finalmente la aplicación de la pintura en polvo al horno.

Pintura en polvo para llantas de motocross y enduro Las llantas de motocross y enduro están sometidas a condiciones extremas, por lo que requieren un recubrimiento que ofrezca máxima durabilidad y protección.

Su especialización en este tipo de llantas incluye no solo el pintado, sino también servicios de radiado, equilibrado, montaje de neumáticos y repuestos, garantizando que cada llanta esté lista para montar.

Proceso completo de restauración con pintura en polvo al horno El proceso de pintura en polvo que realiza JJ Racing Coatings abarca varias etapas clave para asegurar un resultado impecable:

Decapado de pintura antigua: Las piezas se someten a un proceso de eliminación de la pintura para eliminar cualquier resto de pintura, grasa o suciedad, dejando la superficie lista para el siguiente paso.

Chorro de arena (arenado): Se utiliza para dejar la superficie metálica completamente limpia y crear una textura adecuada para que la pintura en polvo se adhiera de manera óptima.

Revisión de soldaduras, roscas y mecanizado: Se inspeccionan las piezas para garantizar que no haya grietas o defectos que puedan comprometer el acabado o su seguridad.

Aplicación de la pintura electrostática: La pintura en polvo se aplica mediante un proceso electrostático, logrando una cobertura uniforme y de gran adherencia.

Curado en horno industrial: Las piezas se introducen en un horno industrial a altas temperaturas unos 200°, lo que permite que el polvo se polimerice y forme una capa sólida y resistente.

Montaje de rodamientos y componentes: Si la pieza requiere montaje de rodamientos u otros componentes, JJ Racing Coatings se encarga de ello para ofrecer un servicio completo.

Amplia gama de colores y acabados con la pintura en polvo al horno JJ Racing Coatings ofrece una amplia selección de colores para personalizar las piezas de moto, incluyendo acabados metalizados, colores flúor, Candy, tonos personalizados y opciones cromadas. Esto permite que cada cliente pueda personalizar su moto según sus preferencias, obteniendo un diseño único que se destaca del resto. Los acabados no solo brindan estética, sino también una capa de protección que resiste condiciones extremas.

Reparacion integral en llantas de motocross y enduro Además de la pintura en polvo, la empresa se especializa en el servicio integral de llantas de motocross y enduro. Esto incluye el radiado de llantas, equilibrado, montaje de neumáticos y la sustitución de radios y repuestos. El objetivo de JJ Racing Coatings es ofrecer un servicio que garantice no solo un aspecto impresionante, sino también el rendimiento y la funcionalidad que los motociclistas necesitan en cada carrera o aventura.

Desde ya se puede poner en contacto con ellos, trabajan dando servicio en toda España y Europa y su página web oficial es jjracingcoatings.com.