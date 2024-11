El papel crucial de REBACAS en la revolución energética; Desde el asesoramiento hasta la reparación

Los ojos ya se han acostumbrado al relieve reflectante de miles de paneles solares que decoran los tejados. No es de extrañar tras años de subidas cada vez más acusadas en el recibo de la luz, el encarecimiento de la vida y la inflación. Porque el día de mañana uno pretende ahorrarse sustos aspirando a la autosuficiencia e independencia energética.

Demanda social

Lejos de aminorar la marcha, la demanda energética ha seguido aumentando, tras la incursión de la domótica, los criptoactivos, las telecomunicaciones, los nuevos vehículos eléctricos, los “gadgets” tecnológicos o la inteligencia artificial, por poner algunos ejemplos. Y ante cualquier incertidumbre el instinto anima a prepararse.

Actividad

REBACAS es una empresa localizada en Castellón que ha presenciado esa transformación desde la primera línea de batalla, poniendo a prueba equipos eléctricos, asesorando, distribuyendo, reinventándose dentro del sector fotovoltaico. Un ritmo frenético que prácticamente no ha cesado desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Algo que indudablemente ha tambaleado nuestra dependencia energética y ha propulsado la transición hacia lo sostenible y las renovables, que hasta hace bien poco era la asignatura pendiente.

Servicio y valores

Esta empresa distribuidora ha asumido el rol de soporte técnico cualificado plenamente dedicado a aclarar las inminentes dudas de profesionales y particulares que se enfrentaban por primera vez a una instalación solar. No solo mediante el asesoramiento o soporte telefónico sino también mediante la asistencia remota, la preconfiguración de equipos y el servicio de reparaciones.

Entre los productos más vendidos se encuentran los kits solares, compuestos por productos de máxima calidad y las baterías solares, en las que son especialistas con más de 10 años de experiencia.

Servicio técnico

Es aquí donde entra el SAT (Servicio de Asistencia Técnica), que está volcado en la resolución de problemas y averías puntuales de los equipos comercializados. Desde su sede en Castellón agilizan todos los procesos de garantía evitando así funcionar como intermediarios. La resolución de problemas o averías en los equipos se pueden solventar en un máximo de 72 horas, acortando por semanas e incluso meses el proceso habitual de garantía.

Esto es posible gracias a un equipo altamente cualificado conocedor de la ingeniería del producto, bancos de pruebas equipados con todo lo necesario, y un stock de piezas originales que permiten localizar y solventar el problema sin tener que involucrar a fábrica.

Además, para agilizar todavía más el proceso, REBACAS dispone de un módulo de pruebas diseñado por el propio equipo técnico que permite el intercambio de todos los elementos de la circuitería comparando funcionamiento y resultados. De este modo se evita el despiece del equipo recibido para su testeo y/o reparación.

Garantía y calidad

Gracias a este servicio especializado y gratuito para sus clientes, REBACAS extiende oficialmente su servicio de garantía y el de gran parte de los productos de su catálogo hasta los 10 años como soporte técnico autorizado, como ocurre en los inversores Deye o las baterías de litio Weco. Y justamente estos dos fabricantes han supuesto una mejora sustancial en cuanto a prestaciones, fiabilidad, rendimiento y calidad.

En palabras de Juanjo, cofundador de la empresa:

''La visión es a largo plazo con nuestros clientes, si damos una garantía de 10 años necesitamos tener una infraestructura que permita gestionarlo ágilmente. La garantía de un producto debe ser algo más que un papel, hace falta una inversión detrás en un servicio técnico de calidad''.

Equipo humano

Siendo una empresa de alto crecimiento la eficiencia del equipo humano ha sido clave a la hora de cubrir la creciente demanda de pedidos, dudas y asistencia. Una plantilla confeccionada por ingenieros y técnicos conocedores no solo del producto sino de las peculiaridades de los sistemas eléctricos y el sector fotovoltaico.

Formaciones

Ante todo el conocimiento y experiencia sobre no pocos casos, asesoramiento y problemas resueltos en cientos de instalaciones, con tal de satisfacer las dudas más recurrentes, REBACAS ha dedicado esfuerzos en ganar presencia en la red, renovando su imagen, ampliando sus servicios, enriqueciendo su catálogo, y ofreciendo material audiovisual al alcance de todos como parte de su programa de formación gratuita.

Además, las empresas que quieren formarse y conocer de primera mano los productos, su rendimiento y manejo, pueden asistir para aclarar dudas e informarse con todo detalle de las características y prestaciones para valorar hasta qué punto resuelve un nuevo producto las necesidades de sus respectivos clientes, además de reducir las incidencias que puedan surgir de la operatividad o errores surgidos en la configuración de una instalación fotovoltaica.

Proyección internacional

A día de hoy la empresa ha acudido a distintas ferias clave del sector como Entorno FENIE, INTERSOLAR EUROPE o GENERA-IFEMA, permitiendo un trato directo con los representantes proveedores de las principales firmas. En febrero de 2024 participó conjuntamente con Weco, su proveedor principal de baterías de litio, en Genera, la Feria Internacional de Energía y Medioambiente celebrada anualmente en Madrid.

Próximos pasos

REBACAS tiene claro el prometedor futuro que le espera al sector energético, con infinidad de propuestas y avances tecnológicos que democratizan finalmente la independencia en el suministro. No solo a nivel nacional sino también a nivel particular. Una instalación fotovoltaica puede amortizarse a partir de los 5 años (dependiendo del consumo y del precio), permitiendo que cualquier usuario o empresa gestione sus propias posibilidades, sus propios hábitos e incluso se anime a ampliar las capacidades en función de su demanda, sin caer en incrementos en las tarifas de la luz.

En el país se ha dado el gran paso de rentabilizar el sol más allá del turismo y el buen tiempo. La necesidad de cambio se extiende más allá de cualquier frontera y descubrimos día a día proyectos fotovoltaicos en los 5 continentes, en una demanda exponencial a la vez que necesaria. Aún existe mucho desconocimiento en cuanto a una transición a la que se apuntan cada vez más usuarios cansados de pagar cada vez tarifas más desorbitadas.

La transición es un camino que merece la pena hacerlo acompañado con profesionales con años de experiencia y cualificados.