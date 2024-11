Aporcentaje logra que una víctima de negligencia médica obtenga casi 300.000 euros de indemnización

El equipo de abogados para negligencias médicas de Aporcentaje ha logrado una indemnización de casi 300 000 euros para uno de sus clientes. En concreto, son 160 806,18 euros de principal a los que deben añadirse los intereses, que suman unos 135 000 euros, y las costas del proceso.

El caso ganado por el despacho especialista en negligencias médicas Aporcentaje El despacho especialista en negligencias médicas Aporcentaje representaba a un paciente en procedimiento interpuesto ante un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. El demandante padecía problemas de arritmia cardíaca y se le practicó una intervención quirúrgica consistente en una ablación. Se trata de un proceso que consiste en hacer una pequeña cicatriz en el tejido que controla el ritmo cardíaco para normalizarlo.

Para realizarla, se practica una incisión en la ingle por la que se introducen catéteres que van hasta el corazón. Una vez allí, se aplica frío extremo o calor que modifica los tejidos cardíacos causantes de la arritmia.

Por tanto, se trata en teoría de un procedimiento menos invasivo y peligroso que la operación a corazón abierto.

Lo cierto es que en dos las intervenciones realizadas, el cliente sufrió lesiones, la más importante una lesión en el nervio femoral derecho que le ha provocado importantes secuelas.

La sentencia del juzgado de Barcelona La sentencia del juzgado de Barcelona señala que el daño en el nervio femoral en la segunda intervención se debió a una compresión extrema en el transcurso de la operación. Asimismo, en ella se reprochan otras actuaciones de los médicos. Se critica que el consentimiento informado fue rubricado por el paciente el mismo día de la intervención y que no se advertía de las patologías que luego sufrió. También se indica que la operación duró más de lo habitual y que hubo de pasar, durante ella, de anestesia local a general.

La sentencia estima la responsabilidad del médico y su compañía de seguros, entre otras razones al recaer sobre él la obligación de mantener al paciente en la postura adecuada, más aún en una operación con anestesia general.

La sentencia indica que en cualquier caso deberían haberse tomado precauciones adicionales debido a los antecedentes del paciente, quien ya había presentado hematomas.

De acuerdo con todo ello, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona condena a los demandados por las lesiones causadas. Entiende que el consentimiento informado no cumplía con los requisitos legales y que se infringió la lex artis, pues no se tuvieron en cuenta los antecedentes del paciente.

Como resultado, establece una indemnización para este de 160 806 euros (la pedida inicialmente por Aporcentaje) más los intereses y las costas. En total, son casi 300 000 euros.

