En 2024, Atalanta y Bayer Leverkusen se enfrentaron en una lucha decisiva por el título. Parecía que el club alemán era el claro favorito, ya que en ese momento no había perdido ni un solo partido.

Sin embargo, en la final, el Atalanta no dio ninguna oportunidad al equipo rival. El club italiano venció al Bayer Leverkusen por 3:0 y ganó la primera Copa de Europa de su historia. Los aficionados sin duda recordarán este resultado durante mucho tiempo.

El héroe principal del partido final fue sin duda Ademola Lookman. Marcó los tres goles del partido decisivo. Marcó dos goles en la primera parte y añadió uno más en la segunda.





En ese partido, Lookman no solo le dio la victoria a su equipo, sino que también estableció un nuevo récord. Ademola se convirtió en el primer jugador en lograr un triplete en una final de la Copa de la UEFA/Europa League (en una época en la que el título se decide en un solo partido). Así, el jugador ya ha hecho historia en la competición.

¿A qué se debe semejante logro de Lookman?

La temporada 2023/2024 fue decisiva para Lukman. Aunque ya se conocía su talento, fue en esa campaña cuando se consolidó como uno de los líderes ofensivos del Atalanta. Los principales puntos fuertes del futbolista:

Un disparo maravillosamente colocado, que el delantero demostró en varias ocasiones durante la final de la Europa League. Una técnica excelente: en el partido decisivo, el nigeriano descolocó a menudo a los defensas del Bayer. La habilidad para proteger el balón con el cuerpo y arrastrarlo, lo que permitió al jugador mantener la posesión para su equipo.

Lookman simplemente brilló en la final, y esa actuación seguramente será recordada por los aficionados durante mucho tiempo.

Lookman simplemente brilló en la final, y esa actuación seguramente será recordada por los aficionados durante mucho tiempo.