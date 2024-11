En los próximos cinco años, la creciente economía Andaluza experimentará un fuerte impacto en su mercado laboral

Los sectores de tecnología, energías verdes y reciclado, el turismo sostenible, la industria agrotech, el hidrógeno verde y la aeronáutica y el impulso de hubs tecnológicos generarán importantes inversiones y demandarán profesionales altamente cualificados según el informe de Catenon La digitalización acelerada, las políticas climáticas y los programas de recuperación económica impulsados por la Unión Europea, tendrán un fuerte impacto en el mercado laboral de Andalucía, creando un escenario de oportunidades sin precedentes para la región en el periodo 2025-2030, según la Consultora Catenon.

A medida que estos cambios se consolidan, la demanda de talento cualificado será un factor clave en el desarrollo de sectores estratégicos. En paralelo, surgirán importantes oportunidades de inversión en áreas que están emergiendo, que actuarán como motores de crecimiento y transformación para la economía andaluza.

Tecnología

Según Catenon, el sector tecnológico será uno de los grandes protagonistas de esta transformación. Actualmente, la digitalización y la automatización están transformando la estructura del empleo en Andalucía, con un crecimiento sostenido en la demanda de perfiles relacionados con la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, el análisis de datos y el desarrollo de software, además de tecnologías emergentes como el blockchain.

Este aumento de la demanda de talento cualificado se verá impulsado por iniciativas como el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que canaliza importantes recursos hacia la transformación digital. Las empresas tecnológicas, especialmente las startups, representan una de las principales áreas de inversión, ya que proporcionan soluciones innovadoras en estos campos. Por su parte, las consultorías tecnológicas y las infraestructuras digitales ofrecen grandes oportunidades para los inversores que quiere tener una participación destacada en el crecimiento tecnológico de la región.

Economía verde

El sector de las energías renovables es otra área de especial relevancia para Andalucía. La región se encuentra en una posición geográfica privilegiada para el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica, gracias a su clima favorable y a la abundancia de recursos naturales.

La Unión Europea, a través del Pacto Verde Europeo y los objetivos de descarbonización para 2030, ha marcado un claro rumbo hacia la transición energética, lo que está impulsando una fuerte demanda de ingenieros y técnicos especializados en energías limpias.

"Andalucía está preparada para ser una referencia en la producción de energías renovables, no solo en España, también Europa. Los proyectos de inversión en parques solares y eólicos, junto con el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética y la gestión de residuos, constituyen algunas de las principales áreas de oportunidad para los inversores. Además, se prevé una gran demanda de servicios de consultoría ambiental para asesorar en la adaptación a los nuevos marcos regulatorios y en la implementación de tecnologías limpias" señala Mariana Spata, Managing Director de Catenon.

Turismo sostenible

El turismo sostenible y experiencial seguirá siendo un pilar fundamental de la economía andaluza, en el que destaca su evolución hacia un modelo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. Hoy, los turistas, cada vez más concienciados con el impacto ambiental, demandan experiencias más sostenibles y auténticas. Una demanda que está creando nuevas oportunidades para profesionales especializados en turismo digital, marketing experiencial y gestión de destinos sostenibles.

Los proyectos de inversión en alojamientos sostenibles y plataformas digitales que promuevan el ecoturismo serán fundamentales para captar a estos nuevos perfiles de turistas. Además, el desarrollo de infraestructuras turísticas sostenibles, como hoteles ecológicos, y la promoción de experiencias rurales y culturales únicas, ofrecen un amplio margen para las inversiones, alineándose con las crecientes preferencias de los viajeros por destinos que minimicen su huella de carbono.

Agrotecnología

En el ámbito agrícola, el sector agroalimentario, que ya es un pilar de la economía andaluza, está siendo transformado por las innovaciones tecnológicas conocidas como agrotech. La aplicación de la biotecnología, la robótica agrícola y el análisis de datos están permitiendo una mayor eficiencia y sostenibilidad en la producción agrícola. La adopción de tecnologías avanzadas, como los sistemas de riego inteligentes y la agricultura de precisión, no solo mejoran la productividad, sino que también reducen el impacto ambiental. Esto crea un entorno muy favorable para la inversión en startups especializadas en tecnologías agrícolas y biotecnología. "La modernización del sector es esencial para que Andalucía mantenga su liderazgo en la exportación de productos agrícolas, y la demanda de profesionales cualificados en biotecnología agrícola y robótica está en constante crecimiento" comenta Spata.

Aeronáutica

El sector aeronáutico será otro de ellos grandes vectores de crecimiento económico y de demanda de talento especializado. La región se ha consolidado como uno de los principales centros aeronáuticos de España, especialmente en la provincia de Sevilla, donde se encuentra el Parque Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis).

Este ecosistema cuenta con la presencia de grandes empresas como Airbus, además de una red de proveedores locales que juegan un papel crucial en la cadena de valor. Las oportunidades de inversión en este sector están orientadas hacia áreas como la fabricación de aeronaves más eficientes, el mantenimiento de aeronaves (MRO) y la investigación y desarrollo en tecnologías sostenibles, como la propulsión híbrida y los nuevos materiales compuestos. Andalucía tiene el potencial para liderar la transición hacia una aviación más sostenible, aprovechando la creciente demanda de aeronaves menos contaminantes y tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono en el sector aéreo.

Hidrógeno verde

La producción de hidrógeno verde será una de las áreas emergentes más interesantes para Andalucía en el marco de la transición energética. La región tiene un enorme potencial para la producción de hidrógeno verde, gracias a su acceso a energías renovables como la solar y la eólica. La descarbonización de sectores industriales y el transporte pesado es una prioridad tanto a nivel europeo como nacional, y el hidrógeno verde se perfila como una de las soluciones clave para alcanzar estos objetivos.

Las oportunidades de inversión se centran en la producción de hidrógeno a través de electrólisis impulsada por energías renovables, así como en el desarrollo de infraestructuras para el almacenamiento y el transporte de hidrógeno. Además, sectores industriales como el acero y la química están buscando alternativas sostenibles a los combustibles fósiles, y el hidrógeno verde se posiciona como una de las principales soluciones para reducir las emisiones en estos sectores.

Hubs tecnológicos

El crecimiento del sector tecnológico en Andalucía está impulsado por la creación de hubs tecnológicos en ciudades como Málaga y Sevilla, que están atrayendo talento y capital tanto a nivel nacional como internacional. El auge de las startups tecnológicas, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, el big data y la ciberseguridad, está convirtiendo a Andalucía en un referente tecnológico en España. Las inversiones en empresas tecnológicas y en la formación de talento en estas áreas serán claves para mantener el crecimiento y la competitividad de la región en la economía digital global. La ciberseguridad, en particular, se está convirtiendo en un área crítica, a medida que más empresas y sectores adoptan tecnologías digitales y necesitan proteger sus infraestructuras y datos.

"Andalucía se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar las oportunidades de inversión en sectores emergentes como las energías renovables, la tecnología, el turismo sostenible, la agroindustria y el hidrógeno verde", afirma Mariana Spata. Estos sectores no solo generarán crecimiento económico, sino que también contribuirán a transformar la región en un referente de innovación y sostenibilidad a nivel global. "La clave del éxito -añade Spata- será atraer y formar talento cualificado que pueda liderar estos procesos de transformación y posicionar a Andalucía como un actor clave en la economía del futuro".