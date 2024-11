'República Dominicana tiene más zonas francas que toda la Unión Europea'

“España es el segundo mayor inversor de la República Dominicana, y parte de ello se debe al régimen de zonas francas, uno de los catalizadores de esta transformación”.

La Semana Dominicana en España y el Banco Sabadell muestran el clima actual de inversión y oportunidades de las zonas francas de República Dominicana.

Se conoce muy poco de las posibilidades industriales de República Dominicana, más allá de las industrias conocidas en torno al ron, el tabaco y el turismo, y este ha sido el foco central de la mesa de debate celebrada en la mañana de hoy en la sede del Banco Sabadell en Madrid, dentro del marco de la Semana Dominicana en España, con la celebración del panel “Zonas francas de República Dominicana, puerta de entrada al mercado de EE.UU.”

República Dominicana cuenta con más zonas francas que toda la Unión Europea, un total de 91, ubicadas en 28 de las 32 provincias del país. En ellas operan 847 empresas de 50 países, que han encontrado en República Dominicana una ubicación estratégica como puerta de entrada al mercado americano, un entorno político, jurídico y económico estable y una serie de exenciones fiscales que han permitido al país convertirse en el epicentro económico del Caribe. Para 2024, la economía dominicana tiene una proyección de crecimiento del 5,4% y está calificada como estable por Standard & Purst, posicionándose así como una de las economías de mayor crecimiento a nivel global.

El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Víctor Bisonó, introdujo a la audiencia en la realidad dominicana, presentando al país como destino de inversión y socio estratégico de España en Las Américas, gracias a una cooperación empresarial que beneficia a ambas naciones y donde operan, a día de hoy, más de 60 grandes empresas españolas, que en los últimos años han aumentado sus inversiones en un 45% en las zonas francas. “España es el segundo mayor inversor de la República Dominicana, y parte de ello se debe al régimen de zonas francas, uno de los catalizadores de esta transformación”, explicó el Ministro, quien adelantó una de las medidas próximas a ejecutar, el programa Burocracia Cero, con el fin de crear “un entorno donde sea más fácil y placentero hacer negocios.” Concluyó afirmando que es prioridad nacional la promoción, innovación y desarrollo de la industria de semiconductores, para lo que en el día de ayer, y dentro de las reuniones bilaterales organizadas por la Semana Dominicana, se firmó un acuerdo con EOI para la formación de estudiantes dominicanos.

En la mesa de debate intervinieron Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas; Johannes Kelner, viceministro de Zonas Francas, Francisco Lage, presidente de SYM NAVAL; y Alejandro Arola, presidente del Grupo Arola. Moderada por Fátima Rodríguez, directora de negocio internacional territorial centro de Banco Sabadell, se profundizó en las virtudes y beneficios de las zonas francas dominicanas, un tema poco conocido en España y que supone una importante oportunidad de negocio para empresas internacionales que busquen acceder a los mercados de Estados Unidos y América Latina.

Entre las claves para instalarse en las zonas francas de República Dominicana, Liranzo destacó el acuerdo de libre comercio con EE.UU., que permite acceder al mercado norteamericano sin aranceles, y que es el motivo que atrae al 80% de las empresas instaladas en zonas francas; y la facilidad de los trámites burocráticos: “Una empresa que cumple los requisitos no tarda más de 45 días en obtener permisos para operar en zona franca.” Por último, volvió a recalcar la seguridad jurídica, afirmando que “la primera empresa que empezó a operar en zona franca hace más de 50 años sigue operando a día de hoy, gracias a un gobierno que apoya a la empresa privada.”

El viceministro de Zonas Francas, Johannes Kelner, intervino explicando que las empresas instaladas en zonas francas no pagan impuestos sobre la renta y no pagan aranceles para comerciar con Estados Unidos. Y aportó un dato que sorprendió a la audiencia, explicando que aunque ron y tabaco son dos de los principales sectores exportadores, son también segmentos clave los productos médicos y farmacéuticos y el sector textil, que genera 36.000 puestos de trabajo en República Dominicana. “Invertir en RD es fácil, rápido y ofrece grandes oportunidades para penetrar en grandes mercados como el norteamericano”, concluyó, puntualizando que “no existe un mínimo de inversión ni exportación, lo que convierte a nuestras zonas francas una excelente oportunidad para las pymes”.

Como experto en logística, Alejandro Arola -presidente de Grupo Arola-, volvió a remarcar que “el principal atractivo de República Dominicana es su ubicación estratégica y su régimen de zonas francas para evitar los aranceles, lo que supone un instrumento de gran valor que permite canalizar las exportaciones”. Destacó también la alta calidad de la infraestructura industrial del país y la inmensa capacidad de generar negocio, concluyendo que desde España "debemos aprovechar los acuerdos existentes para hacer negocios en América".

Cerrando el debate, Francisco Lage, experto en el negocio de la construcción naval, habló de lo poco que se conoce en Europa de la dimensión industrial de República Dominicana, “que va mucho más allá de tabaco, ron y turismo”. En el país, ha descubierto “un entorno privilegiado, un interés por industrializar el país, al contrario de Europa”, y un lugar donde se vela más por el producto que por la cantidad de la inversión”, destacando que República Dominicana ofrece una gran plataforma para la exportación. Destacó también la estabilidad de equipo técnico en zonas francas y la profesionalización de los equipos, “y unas aduanas que funcionan mejor que las españolas”. Concluyó que todo esto se debe a la filosofía de un equipo joven en la política que apuesta por el desarrollo de las pymes, y que es además un país donde “los españoles nos sentimos como en casa, apoyados y en un entorno seguro y un servicio exquisito”.

Por su parte, José Manuel Candela, director general adjunto de Banco Sabadell, destacó el acuerdo del banco con las Zonas Francas de República Dominicana, cuyo objetivo es ayudar a las empresas españolas a comerciar en el país, y “está abierto a nuevas operaciones de inversión española en República Dominicana”. Asimismo, recordó que el ICO acaba de aprobar un crédito de más de 8.000 millones de euros para inversiones de empresas españolas en el extranjero.