La primera edición del Italia Media Art Festival conquista al público de la Maker Faire de Roma

Celebrado del 25 al 27 de octubre en el icónico Gazómetro de la capital italiana, el Italia Media Art Festival (IMAF) se destacó como un evento innovador de arte y tecnología, recibiendo a cientos de visitantes de la Maker Faire Roma – The European Edition 2024.

En su primera edición, el festival exploró el tema curatorial “Inteligencia Artificial: una herramienta para la paz” a través de una programación que incluyó proyecciones de videoarte, instalaciones interactivas y talleres de creación artística.

Las obras presentadas El IMAF presentó seis obras de videoarte seleccionadas a través de una convocatoria internacional, realizada en colaboración con la plataforma de Rome Art Week, enriqueciendo el festival con trabajos de artistas de diversas partes del mundo:

La morfología de la soledad de Oltsen Gripshi (Albania), una obra que explora el rol de la soledad en la construcción de nuestra identidad colectiva;

Bird of Prey de Fran Orallo (Escocia), una reflexión sobre la violencia y la paz en la contemporaneidad;

Unnatural - Of Humus and Artifact de Sandrine Deumier (Francia), una experiencia interactiva que desafía al espectador a repensar el futuro de la tecnología y la espiritualidad en equilibrio con la naturaleza;

CreAItion. A Human-Machine Lovestory de Kenneth Russo (España), un relato futurista que reimagina la colaboración entre humanos y la IA;

Spiritual AI de Silvia De Gennaro (Italia), una obra que explora cómo una IA correctamente educada puede no solo evolucionar, sino también mejorar a la humanidad;

Creatore de Mariia Plekhova (Rusia), una reflexión sobre el ser humano como creador de una nueva inteligencia.

Además, se presentaron cinco obras de artistas invitados: Operación Retuit de Connectas.org (Venezuela), que emplea IA para proteger la identidad de periodistas en contextos de censura; Oceanic Echoes de Victoria Thomen (Italia), una obra que reflexiona sobre la crisis migratoria; Calligrapedia: A Universal Algorithm #2 de Tuan Mu (Taiwán) y The Transmutation of Elon Musk de Ari Kuschnir (EE.UU.), que ofrecen perspectivas inéditas sobre la relación entre el ser humano y la tecnología. Todas las obras están disponibles en el canal de YouTube del festival.

Actividades del festival El Italia Media Art Festival no solo proyectó obras de videoarte, sino que también ofreció una experiencia interactiva única que permitió explorar el vínculo entre IA y creatividad. La instalación de realidad aumentada Qlimate Qronobot - La IA y el futuro de nuestro planeta, de Maria Korporal, artista proveniente de Berlín, brindó una experiencia inmersiva que sensibilizó a los visitantes sobre los retos del cambio climático.

Por otro lado, el taller de pintura en realidad virtual “Al límite de la realidad”, dirigido por la artista rusa Mariia Plekhova, permitió a los participantes experimentar la tecnología como medio de expresión artística. Este laboratorio, realizado durante dos días (viernes y sábado), atrajo a personas de todas las edades.

Cineforum sobre "IA: una herramienta para la paz" El festival culminó con el Cineforum “Inteligencia Artificial: una herramienta para la paz”, un espacio de diálogo que conectó directamente al público con los artistas, generando una discusión profunda sobre las oportunidades y los desafíos de la IA en el arte. La fundadora y directora de IMAF, Marinellys Tremamunno, lideró la charla junto a los artistas Mariia Plekhova, Victoria Thomen y Maria Korporal, destacando cómo la inteligencia artificial puede realmente potenciar las capacidades humanas si se utiliza de forma responsable y consciente.

“Estamos solo al comienzo de un camino que puede transformar la inteligencia artificial en un aliado en la construcción de una sociedad mejor. Nos corresponde a nosotros decidir el uso que queremos darle”, comentó Tremamunno durante el talk, expresando la esperanza de que la IA se convierta en una fuerza positiva para el cambio.

En su discurso, Marinellys Tremamunno subrayó el propósito del festival: “El Italia Media Art Festival es una plataforma que nace con la voluntad de unir tecnología y creatividad para iluminar temas cruciales de nuestra época. En esta primera edición, hemos querido reflexionar sobre el rol de la inteligencia artificial, no como una amenaza, sino como un recurso que debe aprovecharse para promover la paz”.

La también curadora resaltó cómo la IA es vista a menudo con temor y escepticismo, pero reafirmó que “la tecnología es una creación humana y, como tal, su valor depende del uso ético que le demos. Solo un uso consciente y responsable permitirá aprovechar su potencial en beneficio de la sociedad”. Este concepto, subrayado por el propio Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz y en el G7, resuena con fuerza en la reflexión que el festival aspira a promover sobre el uso ético de la IA.

Una aventura que recién comienza Marinellys Tremamunno aprovechó su intervención para agradecer a los socios institucionales que hicieron posible el éxito de esta primera edición: “Un agradecimiento especial a Rome Art Week y a su director, Massimiliano Padovan di Benedetto, por habernos apoyado desde el primer día; al Centro Cultural Europeo, que acogió la presentación del festival en Venecia el pasado 27 de septiembre; y a la Embajada de Taiwán ante la Santa Sede por su apoyo incondicional. Esta aventura recién comienza”, afirmó la también curadora.

Asimismo, reconoció el apoyo fundamental de Maker Faire Roma, que acogió al festival en un espacio no convencional y permitió crear una valiosa oportunidad de encuentro entre familias, jóvenes y apasionados de la tecnología, en un contexto que hizo posible descubrir la tecnología aplicada al arte.

Con el éxito de esta primera edición, el IMAF ya mira hacia 2025 con el objetivo de ampliar el diálogo sobre la inteligencia artificial y nuevas temáticas de relevancia, para seguir construyendo un espacio de encuentro que incentive el uso de tecnologías para la creación de arte contemporáneo con contenidos de valor. Para más información, visitar el sitio web italiamediaartfestival.it