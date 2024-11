Maldita Valina; prendas con diseños originales y exclusivos con un fin solidario

En la industria de la moda, existen algunas firmas con un propósito que va más allá de obtener un rédito económico. En este marco, Maldita Valina es un proyecto que busca dar visibilidad a la enfermedad ultra-rara HIBCH. Esta marca emergente solidaria ofrece distintas colecciones de ropa, complementos y accesorios, cuyos beneficios son destinados al tratamiento de Ibai, un niño de 2 años que padece este trastorno. A su vez, las prendas cuentan con diseños originales y exclusivos, además de estar fabricadas en algodón orgánico, por lo que son respetuosas con el medio ambiente.

El fin solidario de Maldita Valina Maldita Valina es una asociación sin ánimo de lucro creada por los padres del pequeño Ibai, con el objetivo de dar a conocer el HIBCH y otras enfermedades raras. Con este fin, surgió esta marca emergente solidaria que con sus ventas ayuda a que el niño reciba sus terapias semanales y tenga mejores condiciones de vida.

Las diferentes colecciones de la firma no solo destacan por su calidad y originalidad, sino que reflejan las tendencias actuales de la moda. De esta manera, los clientes pueden adquirir prendas duraderas y lucir sus diseños con orgullo, mientras apoyan una buena causa. Al mismo tiempo, Maldita Valina ofrece opciones para todas las edades, tanto para bebés y niños como para adultos. En este aspecto, en la tienda online de la marca es posible encontrar desde camisas, camisetas y vestidos hasta sudaderas, chaquetas y chalecos. Además, se comercializan gorras, gafas de sol, pulseras, accesorios para el móvil, bolsos y mochilas, entre otros artículos.

Colecciones exclusivas y originales “Koloreak” es la colección más personal de Maldita Valina, la cual simboliza la esperanza y la ilusión con la que viven los creadores de esta marca emergente solidaria. Esta ropa busca representar el paso del negro absoluto hasta un arcoíris de colores, plasmando las emociones y los estados de ánimo que experimentan los familiares de Ibai. En este sentido, esta línea de productos fabricados en algodón orgánico incluye sudaderas, camisetas, bolsas de viaje y tote bags.

Por otro lado, en el ecommerce de Maldita Valina se encuentran disponibles las colecciones “Mundua astinduko dugu” y “Natura”, con diferentes prendas diseñadas por la madre del pequeño Zuriñe Lasagabaster. Asimismo el bolígrafo de bambú y las pulseras con la frase “Yo no me quejo, reivindico” son otros de los artículos que se pueden adquirir en esta tienda online.

A través de las compras en Maldita Valina, los clientes pueden ayudar a los familiares de Ibai a reunir los fondos necesarios para el tratamiento y los accesorios que requiere el menor. Entre ellos, se encuentran las sesiones de logopeda, hidroterapia y fisioterapia, así como diversas terapias que deberán incorporarse a medida que el pequeño crezca.