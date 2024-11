Residencial Palau fortalece su compromiso con la innovación y recibe reconocimiento internacional

Residencial Palau, destacado por su liderazgo en el sector residencial, ha recibido numerosas visitas internacionales que han puesto de relieve su constante evolución. En menos de un año, delegaciones de Argentina y la Associació de Centre Atenció Dependència han visitado el centro, destacando su enfoque innovador en atención geriátrica y proyectos formativos La colaboración internacional sigue siendo clave para el crecimiento de Residencial Palau, permitiendo un intercambio constante de ideas y mejores prácticas que enriquecen la experiencia de sus residentes.

Durante la reciente visita de la Associació de Centre Atenció Dependència, se discutieron los avances tecnológicos implementados en la residencia, como la expansión de aulas formativas y los proyectos de innovación en cuidados geriátricos. Estas innovaciones refuerzan el compromiso de Residencial Palau ofreciendo servicios de calidad y un entorno adaptable a las nuevas necesidades del sector. En paralelo, el grupo Montalto de Argentina resaltó la excelencia de las instalaciones y las metodologías aplicadas, lo que afianza el prestigio de Residencial Palau a nivel internacional.

Un punto destacado de estas visitas fue la reciente ampliación y renovación de las áreas verdes y recreativas del centro, como parte de un proyecto que responde a la creciente necesidad de espacios abiertos y saludables tras la pandemia. Estos nuevos espacios incluyen jardines terapéuticos, diseñados con flora local y exótica, que no solo mejoran el entorno estético, sino que también contribuyen a la salud mental y emocional de los residentes. Asimismo, se han implementado zonas de ejercicio al aire libre, equipadas con máquinas adecuadas para personas mayores, y áreas de descanso y pícnic, ideales para reuniones familiares.

José Luis Monserrat, Director General de Residencial Palau, destaca: "Estas mejoras reflejan el compromiso con el bienestar integral de los residentes. La importancia de crear un entorno que no solo sea visualmente atractivo, sino que también fomente la salud física y mental, especialmente después de la pandemia".

Además, Residencial Palau ha reforzado su compromiso con la innovación al unirse a WeMind Cluster, una red que promueve el envejecimiento saludable mediante el uso de tecnologías avanzadas y la colaboración entre entidades líderes en salud mental y atención geriátrica. Este paso reafirma la misión del centro de ofrecer servicios de vanguardia que no solo cuiden de los residentes, sino que también les proporcionen una mejor calidad de vida.

Con su enfoque en la innovación y la colaboración internacional, Residencial Palau sigue posicionándose como un referente en la atención geriátrica, manteniendo su compromiso con la mejora continua de sus servicios.