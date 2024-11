Agencia Marketing DigitalGrowth acompaña a autónomos y empresas en la solicitud del Kit Digital

"Mañana me pongo, la semana que viene busco un hueco, del mes que viene no pasa, etc." y así desde que salió la ayuda en el año 2022 hasta el día de hoy, a tan solo unos días del final de la convocatoria de Kit Digital, que termina ya el próximo 31 de diciembre de 2024. Como aún quedan muchos autónomos y pymes rezagadas, que aún no han aprovechado ni solicitado el suyo, te traemos a continuación un resumen y recordatorio de última hora, para que no pierdas este magnífico tren que está a punto de marcharse.

¿Qué es el Kit Digital? Es una iniciativa del Gobierno de España diseñada para ayudar a pequeñas y medianas empresas (pymes), microempresas y autónomos a digitalizar sus negocios, adoptando soluciones digitales que mejoran su competitividad. Es como si se tratase de una “tarjeta regalo” para digitalizar tu negocio. A través de estos bonos digitales, las empresas pueden acceder a una amplia gama de servicios tecnológicos de forma totalmente gratuita, desde la creación de una página web hasta la implementación de estrategias avanzadas de marketing digital.

¿Quiénes pueden solicitarlo y qué requisitos hay que cumplir? Pueden solicitar el Kit Digital todas aquellas empresas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, entre los que destacan estar dados de alta en el Registro Mercantil o en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenciones y no encontrarse en situación de empresa en crisis ni concurso de acreedores.

Además de los requisitos generales, es importante tener en cuenta que cada segmento del Kit Digital tiene sus propios requisitos específicos. Te recomendamos consultar la página oficial del Kit Digital para obtener información detallada o hablar directamente con un Agente Digitalizador.

¿Qué segmentos tiene? El Kit Digital se divide en diferentes segmentos, cada uno de ellos enfocado según el número de empleados, ofreciendo soluciones específicas con base en un nivel de madurez digital. El primer segmento para Aútónomos y Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados proporciona una ayuda de 12.000 €. El segundo, para Aútónomos y Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados ofrece 6.000 €.

El tercer segmento, destinado a Aútónomos y Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo, destina hasta 3.000 €. El cuarto para Aútónomos y Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados, un total de 25.000 €. Y, el último, para Aútónomos y Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados, ofrece hasta 29.000 €.

¿Qué servicios cubre? El Kit Digital cubre una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen la creación de página web o tienda online, el posicionamiento en buscadores (SEO), la gestión de redes sociales, el marketing digital, ciberseguridad, gestión de clientes, Business Intelligence (CRM), etc.

¿Qué coste tiene para el beneficiario de la ayuda? Esto es lo mejor, y lo que la hace tan única, el Kit Digital es una ayuda totalmente subvencionada por el Gobierno al 100%, por lo que no tiene ningún coste para el beneficiario, que solamente paga el IVA. El resto se lo abona el Estado al Agente Digitalizador una vez está terminado y verificado el trabajo.

¿Cuándo finaliza el plazo? Como hemos dicho al principio, el plazo para solicitar el bono de Kit Digital termina ahora el próximo 31 de diciembre de 2024 para todos los segmentos que tengan 3 o más empleados, es decir, para todos menos para el segmento III (de 0 a 2 empleados), el cual se ha ampliado el plazo hasta octubre de 2025.

Para solicitar el Kit Digital, los interesados deben ponerse en contacto con un Agente Digitalizador acreditado. Este agente asesorará en todo el proceso y ayudará a elegir las soluciones digitales más adecuadas para cada empresa, y aquí es donde se encuentra la Agencia Marketing DigitalGrowth.

Agencia Marketing DigitalGrowth es una de las agencias de marketing digital líderes en España, con una trayectoria y confiabilidad contrastada, especializada en la digitalización de negocios sin importar el estado de origen en el que se encuentren, ya sean nuevos o consolidados. Esta agencia está homologada oficialmente como Agente Digitalizador de Kit Digital y ofrece un servicio integral y gratuito, con acompañamiento durante 12 meses, que incluye la tramitación integral de la ayuda, encargándose de todo el proceso burocrático para que el cliente solo se preocupe de su negocio.

En esta agencia son especialistas en diseño y desarrollo web a partir de la creación de páginas web y tiendas online a medida, optimizadas para los motores de búsqueda, así como en todo tipo de actuaciones de marketing digital, como la realización de estrategias el Posicionamiento SEO profesionales para que aparezca la web en los primeros resultados de Google, Bing y Yahoo, para así potenciar la visibilidad y la autoridad en Internet, multiplicando las visitas y clientes. Además, se ocupan de la gestión integral corporativa de redes sociales con la creación y gestión de perfiles para aumentar la visibilidad y engagement. Por último, en esta agencia de marketing, realizan un acompañamiento continuo al cliente, junto con un amplio catálogo de soluciones tecnológicas (con más de 50 servicios) para cubrir cualquier estrategia de marketing o necesitad que puedas tener ahora o en un futuro.