¿Cuáles son los problemas de comportamiento en perros más comunes?

CANMIGOS, una empresa de educación canina especializada en problemas de comportamiento en perros, concretamente en ansiedad por separación canina, ofrece una guía completa sobre los problemas de comportamiento en perros más comunes y cómo pueden ser abordados de manera efectiva.

Con un enfoque ético y profesional, CANMIGOS trabaja en colaboración con las familias para mejorar la calidad de vida de sus compañeros caninos, utilizando técnicas basadas en el Método DAPS®, que evita castigos y promueve el bienestar emocional de los perros cuando se trata de que aprendan a gestionar la soledad cuando sus familias humanas se van de casa.

Problemas de comportamiento en perros Muchos tutores de perros se enfrentan a comportamientos problemáticos en sus animales, desde ladridos excesivos hasta comportamientos destructivos. Estos problemas no son simplemente “mal comportamiento” sino respuestas a factores emocionales o ambientales que afectan el bienestar del perro. Entre los problemas de comportamiento en perros más frecuentes se encuentran:

Ladridos excesivos: A menudo, el perro usa el ladrido como una forma de expresar ansiedad o sobreexcitación. Esto puede causar problemas con los vecinos y dificultar la convivencia en el hogar.

Comportamiento destructivo: Muchos perros, especialmente aquellos con ansiedad, recurren a morder o rascar muebles y otros objetos cuando se quedan solos.

Ansiedad por separación (APS): La ansiedad por separación es uno de los problemas más complejos y comunes. Este trastorno se manifiesta cuando el perro experimenta estrés severo al quedarse solo. CANMIGOS ofrece aquí más información sobre la APS y cómo abordarla de forma eficiente y respetuosa.

Agresividad: Algunos perros muestran agresividad hacia otros perros o personas, lo cual puede ser causado por miedo, territorialidad, estrés, falta de socialización adecuada, etc.

Evacuaciones dentro de la casa: Este problema puede deberse a una falta de entrenamiento adecuado, pero también puede ser una respuesta al estrés o ansiedad del perro.

Estos problemas no solo afectan el bienestar del perro, sino que también pueden complicar la vida de sus tutores. Sin embargo, con un enfoque adecuado y profesional, es posible reducir y, en muchos casos, eliminar estos comportamientos indeseados.

Cómo solucionar estos problemas de comportamiento en perros La clave para abordar los problemas de comportamiento en perros radica en identificar la raíz de cada comportamiento y trabajar desde ahí, en lugar de aplicar métodos que solo repriman los síntomas. CANMIGOS, con su experiencia en educación canina y el Método DAPS®, ofrece un enfoque integral y personalizado que se adapta a las necesidades de cada perro cuando el problema a abordar es la ansiedad por separación y los problemas de comportamiento relacionados con quedarse solos.

Estrategias efectivas para solucionar problemas de comportamiento: Desensibilización y/o contra-condicionamiento: estas técnicas son especialmente efectivas en casos de ansiedad, como la ansiedad por separación. Se basan en exponer al perro de forma gradual y controlada a la causa de su ansiedad, ayudándolo a desarrollar una respuesta emocional positiva.

Ejercicio y estimulación mental: asegurarse de que el perro recibe suficiente ejercicio y estimulación mental es esencial para reducir problemas de comportamiento. Aunque aquí debe tenerse en cuenta no solo la cantidad, sino también la calidad de dicho ejercicio y estimulación mental.

Establecimiento de rutinas claras: los perros responden bien a la consistencia. Crear rutinas estables para comer, pasear y jugar puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en muchos perros.

Socialización: si el problema es la agresividad o el miedo hacia otros perros o personas, es importante trabajar en la socialización del perro. Esto se hace mejor en un entorno controlado, con la guía de un profesional. Y debe hacerse siempre desde el respeto a la naturaleza y a la personalidad de cada animal.

Para obtener más recursos visuales y conocer mejor el trabajo de CANMIGOS, se les puede seguir en su perfil de Instagram, donde comparten consejos y experiencias de éxito en la educación canina.

El equipo de CANMIGOS, dirigido por el experto en ansiedad por separación, Carlos Míllara, está 100% comprometido en mejorar el bienestar de los perros mediante técnicas éticas y basadas en la evidencia científica. Con su método y experiencia, han ayudado ya a cientos de perros y familias a vivir en un entorno más armonioso.