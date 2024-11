CATALÁ REINÓN Abogados alerta sobre el abuso de Google en la gestión de reseñas en My Business

La relevancia de la presencia digital ha puesto en primer plano el efecto de las opiniones en línea sobre la reputación de las empresas. En este contexto, CATALÁ REINÓN es un despacho con abogados Barcelona y abogados Madrid que advierte sobre el riesgo de las reseñas no controladas en plataformas como Google My Business, que pueden afectar la imagen de sus clientes.

La firma defiende el derecho de las organizaciones a gestionar su reputación en línea, y plantea la necesidad de un mayor control sobre la visibilidad de los comentarios.

La defensa del derecho a gestionar la reputación en línea La práctica de CATALÁ REINÓN con sus abogados Barcelona y abogados Madrid incluye asesorar a empresas afectadas por el sistema de reseñas de Google, un canal que puede ser perjudicial. Según el despacho, las opiniones en Google My Business, por su carácter masivo y público, pueden distorsionar la imagen de un negocio, afectando su credibilidad y posición en el mercado.

Por ello, la firma considera esencial el derecho de las organizaciones a decidir sobre la visibilidad de los comentarios en línea. Se trata de un aspecto que abarca tanto la libertad empresarial como la protección de la reputación.

El despacho jurídico sostiene que la publicación de reseñas sin control ni consentimiento de las empresas aumenta su vulnerabilidad, en especial con valoraciones negativas infundadas. Por esta razón, el cualificado de letrados CATALÁ REINÓN busca ofrecer opciones legales para que sus clientes puedan salvaguardar su imagen en un mercado cada vez más digital.

Servicios especializados en la protección de la imagen empresarial Con sedes en Madrid y Barcelona, CATALÁ REINÓN Abogados ofrece servicios en derecho mercantil, civil y penal, destacándose en la defensa de los derechos de las empresas, incluidas aquellas afectadas por las reseñas en línea. Mediante un asesoramiento integral y defensa jurídica activa, el bufete atiende de forma personalizada las necesidades de cada cliente, incluyendo soluciones para proteger la reputación digital.

CATALÁ REINÓN Abogados reafirma su compromiso con la defensa de los derechos empresariales en el ámbito digital. En un entorno donde la imagen corporativa es clave, el despacho fortalece sus servicios jurídicos para ayudar a las organizaciones a mantener su posición en un mercado digital desafiante.