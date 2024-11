Fullstep lanza 3 soluciones con IA pioneras en el mercado para la gestión de la relación y el riesgo

Estas soluciones ofrecen una respuesta innovadora al reto de la gestión de riesgos de la cadena de suministro, basándose en el análisis y control dinámico y automático de la relación con proveedores, monitorización de noticias, a validación y gestión documental y en la correcta identificación de los riesgos financieros, operativos y de los parámetros ESG

La IA y los sistemas de Deep Learning ayudan a obtener modelos inteligentes de evaluación de riesgo-proveedor de forma dinámica y en tiempo real

Fullstep es beneficiario de la Convocatoria de Ayudas destinadas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial y Otras Tecnologías Digitales y su Integración en las Cadenas de Valor, gestionada por el organismo RED.ES, y ha trabajado junto con la Universidad de Granada, TOP3 de las universidades más importantes de Europa en IA.

Madrid, 24 de octubre de 2024.- Fullstep es una compañía especializada en digitalización end-to-end, consultoría y outsourcing de la relación de compras y proveedores, garantizando el cumplimiento normativo de ESG. Con más de 20 años de experiencia, en su portafolio figuran empresas de todos los tamaños y sectores, entre las que destacan cerca del 40% de las empresas del IBEX35. Recientemente, ha lanzado al mercado 3 nuevas soluciones dotadas de Inteligencia Artificial para la gestión global e inteligente de la relación y el riesgo de los proveedores, totalmente pioneras en el mercado. Estos desarrollos se han llevado a cabo gracias a las ayudas destinadas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en IA y Otras Tecnologías Digitales y su Integración en las Cadenas de Valor, gestionadas por RED.ES, y al trabajo conjunto con la Universidad de Granada, valorada como una de las 3 universidades más importantes a nivel europeo en Inteligencia Artificial.

Estos productos pioneros en el mercado dan respuesta a la necesidad de las empresas de contar con sistemas tecnológicos que les ayuden a tener un análisis y control dinámico y automático de la relación con proveedores, apoyándose en la monitorización de noticias, en la validación y gestión documental necesaria para la relación con estos proveedores, así como en la correcta identificación de los riesgos financieros, operativos y de los parámetros ESG.

Esto es clave, ya que en la actualidad las grandes empresas cuentan con entre 2.000 y 10.000 proveedores, los cuales tienen que cumplir con sus políticas sobre riesgo de la cadena de suministro. El número de certificados exigibles a cada proveedor y las tareas manuales que deben realizarse para la validación y extracción de datos de cada certificado hace que cada empresa tenga que invertir anualmente miles de horas para mantener el control sobre su base de proveedores.

“Nuestra plataforma web Fullstep es modular, con capacidad de parametrización, personalización y escalabilidad muy elevada. Esto hace que podamos incorporar productos para dar servicio a las necesidades específicas de cada cliente. La Inteligencia Artificial y la incorporación de sistemas Deep Learning para obtener modelos inteligentes de evaluación riesgo-proveedor en tiempo real, aplicables a cualquier proveedor de cualquier sector de actividad, va a permitir la transformación de la relación con los proveedores y mejorar el rendimiento, la actividad estratégica de compras”, asegura Jose F. Valderrama, socio responsable del área de tecnología de Fullstep.

Soluciones pioneras para la elaboración de perfiles de riesgo y la homologación inteligente de proveedores, la monitorización de noticias en medios y la gestión documental

Cada vez más empresas apuestan por sistemas tecnológicos para establecer un análisis y control de objetivos completo, dinámico y en tiempo real. Sin embargo, todavía la queda un largo recorrido para la digitalización de la cadena de suministros y más concretamente, para dotar de IA los sistemas para reducir de forma eficiente el riesgo al que se exponen las empresas, asociado a su cadena de suministro.

En este sentido, Fullstep ha lanzado 3 nuevos productos de alta gama tecnológica para el análisis y la gestión del riesgo de proveedores:

Validación inteligente de documentación. Este nuevo producto permite optimizar el proceso de la gestión documental con los proveedores. El gran volumen de documentación requerida a la base de proveedores hace que las empresas tengan que destinar un elevado número de recursos, y aun así los documentos expiran, quedan sin validar, ante la dificultad de hacer un seguimiento correcto de la documentación por falta de tiempo o error humano etc. Esto hace que la información disponible de la base de proveedores no siempre sea fiable. Este producto permite realizar el proceso de validación de estos certificados de un modo estandarizado y automatizando a través de IA. De este modo, se gana eficiencia y ahorro de costes del proceso, además de cumplir con los requerimientos de gestión del riesgo y garantizando el cumplimiento normativo gracias a la generación automática de alertas para seguimiento de expedientes. Actualmente, la plataforma trabaja con documentos de corriente de pago de Seguridad Social o Hacienda, las ISOs oficiales, etc., y es capaz de tratar formatos en PDFs con texto extraíble y también con imágenes escaneadas, Documentos multi-pantalla y multi-certificado en cualquier idioma.

Seguimiento de medios. Este producto permite evaluar el riesgo de los proveedores críticos para tomar decisiones informadas e inmediatas, tras la detección y análisis de la información recopilada en tiempo real de las diferentes fuentes online. El algoritmo inteligente recoge miles de noticias de todo el mundo cada día y selecciona solo las claves de los proveedores de riesgo. Tras ello, la plataforma presenta de forma centralizada y ordenada un análisis del sentimiento de mercado. Además, el usuario puede dar feedback sobre el impacto de esa noticia o información que la plataforma ha reportado. “La gestión de proveedores implica, cada vez más, cumplir con las regulaciones establecidas por los organismos e instituciones gubernamentales en materia ESG. Es por ello por lo que la monitorización de todas las noticias, recogidas a través de múltiples fuentes, va a favorecer a aquellas empresas comprometidas con la sostenibilidad y el medioambiente lo que da un valor añadido a esas entidades”, asegura Jose F. Valderrama, socio responsable del área de tecnología de Fullstep.

Monitorización del riesgo de proveedores. Este producto, a través de IA, permite crear un mapa de riesgos global del ecosistema de proveedores, actualizado de forma automática y continua. Con este producto se lleva a cabo una automatización del proceso analítico, integrando la información de la plataforma, de fuentes públicas y de terceros, calculando el riesgo global de los proveedores en tiempo real. Este producto controla 3 tipos de riesgo: operativo, financiero o de ESG. Y muestra los resultados de ese análisis ofreciendo conocimiento inmediato del estado de cada proveedor, su rating y evolución, así como una visión 360º de los parámetros de riesgo clave a nivel global. De este modo la empresa tiene un visor general de los proveedores tanto activos como inactivos, para controlar las adjudicaciones, pedidos contratados etc.

Sobre Fullstep

Nacida en 2000, Fullstep es una compañía especializada en digitalización end-to-end, consultoría y outsourcing de la relación de compras y proveedores, garantizando el cumplimiento normativo de ESG, que trabaja con empresas de distintos tamaños y de todos los sectores, siendo un 40% de estos clientes empresas del Ibex 35. Su objetivo es optimizar todo el proceso en cuanto a gestión y costes, proporcionando un control en tiempo real de los recursos, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad del proceso, mejorando la visibilidad y la trazabilidad, y aumentando la confianza en la cadena de suministro con un foco central en los criterios ESG. Esto repercute directamente a la competitividad, imagen y reputación, cumplimiento legislativo, rentabilidad, ética corporativa, entre otros. A lo largo de estos años han llevado a cabo proyectos internacionales con grandes compañías en más de 30 países y su plataforma ha sido implementada en más de 100 grandes empresas.