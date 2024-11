La IA, los datos, la cultura empresarial y los criterios ESG empoderan al talento sénior en la era de la sostenibilidad

The Valley refuerza su compromiso con la formación especializada para profesionales sénior, proporcionando herramientas clave a través del Programa de Alta Dirección Scale & Impact, que pone en valor las capacidades de estos líderes para enfrentar los desafíos actuales y seguir siendo competitivos En los últimos años, la economía sostenible ha ganado una importancia significativa en el mundo empresarial, impulsada en gran medida por la creciente demanda de la sociedad respecto al compromiso de las compañías con el medioambiente y la aparición de nuevos criterios climáticos. Así, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica para aquellas organizaciones que desean perdurar y prosperar en el futuro. En este contexto, la incorporación de nuevas estrategias en la cultura empresarial se convierte en un elemento esencial para mantener la competitividad.

Este nuevo escenario requiere que las empresas cuenten, más que nunca, con talento capaz de combinar experiencia con adaptabilidad. Aquí es donde el talento sénior -grupo demográfico cada vez más amplio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)- se convierte en un activo estratégico para la economía y las empresas gracias a su habilidad para gestionar cambios en tiempos de transformación, apoyados por su valiosa experiencia acumulada a lo largo de décadas. Así, lejos de ser un obstáculo, los nuevos drivers de la transformación (IA, Datos, Innovation Skills y criterios ESG - factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo-) se presentan como una oportunidad para potenciar sus conocimientos y capacidades de liderazgo.

En este sentido, gracias a los avances en IA, datos y criterios ESG, se potencia la capacidad humana para liderar, innovar y adaptarse al cambio. Informes como el estudio de Generación SAVIA destacan que, la inclusión de la IA, al automatizar tareas repetitivas, permite a los profesionales sénior centrarse en roles más estratégicos y creativos. Además, la reciente encuesta anual de KPMG sobre los CEO destaca que un 22% de los altos directivos españoles considera la ejecución de iniciativas ESG como principal estrategia para alcanzar los objetivos de crecimiento de su organización.

Con la formación adecuada, los profesionales sénior pueden no solo integrarse en este entorno digital, sino prosperar en él. En este contexto, The Valley Business and Tech Schoolrefuerza su compromiso con la formación de alto nivel para estos profesionales mediante programas especializados como el Programa de Alta Dirección Scale & Impact, que busca empoderar a los líderes del futuro digital.

Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, resalta: "Este grupo demográfico aporta una experiencia y conocimiento invaluables para las compañías, y su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías ha sido demostrada una y otra vez. La digitalización fue una palanca de cambio necesaria para que las compañías se adaptaran a un mundo cambiante debido al impacto de la tecnología. Hoy, una década más tarde, la inteligencia artificial, los datos, la cultura empresarial y los criterios ESG son los nuevos drivers de la transformación que deben enfrentar las organizaciones para seguir siendo competitivas. Sin embargo, como en todo proceso de cambio, nada ocurrirá si no se crea la cultura necesaria para ello, basada en las nuevas competencias y habilidades, tanto de los líderes como de los equipos".

Teniendo en cuenta esto, los expertos de la escuela de referencia en business & tech, destacan las habilidades que deben desarrollar los líderes actuales con el fin de proporcionarles las habilidades y herramientas necesarias para liderar con éxito dentro de un entorno empresarial dinámico y en constante cambio, todas ellas incluidas en el programa de Alta Dirección:

Datos para tomar decisiones fundamentadas. En la nueva economía sostenible, la implementación de una estrategia de datos efectiva es crucial para que las empresas puedan tomar decisiones informadas, optimizar procesos y descubrir nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, es crucial que los líderes empresariales desarrollen habilidades específicas para gestionar y aprovechar el poder de los datos, siendo capaces de manejar grandes volúmenes de información, utilizar herramientas de análisis de datos y comprender cómo los insights pueden mejorar las estrategias empresariales. Para ello, el nuevo programa de The Valley, se centra en la importancia de apostar por una cultura data driven, pues una toma de decisiones basada en datos permite a las empresas ser más precisas y eficientes. Además, también es clave que los líderes tengan los conocimientos necesarios para proteger y gestionar los datos conforme a la legislación vigente, garantizando así su seguridad y privacidad. Inteligencia artificial, clave en la productividad. La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas operan y compiten. Según un estudio elaborado por Randstad Research, el 46% de las compañías globales ya han integrado la IA en sus procesos y, así como muestra el Informe Global de Coursera 2024, el 85% de las empresas españolas ya están invirtiendo en formación en IA para sus empleados. Sin embargo, para implementar una estrategia de IA efectiva, los líderes empresariales deben adquirir conocimientos en esta área y desarrollar habilidades específicas. Y es que, aquellos directivos que tengan conocimientos en esta área tendrán mayor facilidad para aprovechar las ventajas que ofrece, como la automatización de procesos, mejora de la eficiencia y nuevas oportunidades de negocio, y podrán identificar oportunidades que impulsen el crecimiento, la competitividad y la productividad. Innovation skills y capacidad de adaptación. Una cultura corporativa sólida y alineada con los valores de sostenibilidad e innovación es esencial para el éxito en la nueva economía en un entorno empresarial dinámico y competitivo. Los directivos deben ser capaces de identificar y aplicar las tecnologías emergentes para que las organizaciones se mantengan a la vanguardia de las tendencias digitales y para que tengan mayor adaptabilidad a los continuos cambios que se presentan en el entorno actual. Para ello, primero es necesario que los directivos sean conscientes de la necesidad de contar con una cultura empresarial basada en las nuevas skills como clave para la eficiencia, la innovación y la diferenciación, y que se aseguren que todos los niveles de la empresa comprendan la importancia de esta estrategia. Asimismo, deben desarrollar una mentalidad de adaptación continua con el fin de responder rápidamente a las novedades tecnológicas. Sostenibilidad como estrategia de negocio.Las regulaciones marcadas por la Unión Europea de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2030, sumado a que las empresas se encuentran en una situación de gran presión para adoptar estrategias más sostenibles y cumplir con los objetivos climáticos establecidos, suponen un desafío que deben afrontar a través de la implementación de estrategias que marquen el rumbo del negocio hacia un modelo más comprometido con el medio ambiente. En este sentido, la sostenibilidad es un pilar fundamental de la nueva economía, y los líderes empresariales deben ser capaces de integrar estos principios en sus estrategias corporativas. Por ello, el programa hace hincapié en la importancia de establecer la sostenibilidad como estrategia de negocio, analizando la manera de gestionar una estrategia ESG que se ajuste a los nuevos marcos regulatorios y a las tres dimensiones clave: social, ambiental y de Buen Gobierno.